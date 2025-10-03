Vì sao Hoàng Hường bị bắt?

Ngày 3-10, theo thông tin trong bản tin thời sự của VTV, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi là Hoàng Hường) cùng hai em rể của Hường và ba nhân viên.

Hoàng Hường còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

Hoàng Hường tại cơ quan công an - Ảnh: VTV

18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hoàng Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng 1 số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng đây là cách đối tượng này nguỵ biện cho hành vi của mình.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với các hành vi vi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) là người đại diện của nhiều thương hiệu như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, viên xương khớp Hoàng Hường…

Bắt đầu nổi tiếng từ các buổi livestream bán hàng trực tuyến, Hoàng Hường thu hút sự chú ý không chỉ bởi sản phẩm mà còn vì phong cách thể hiện phô trương tài sản và tổ chức tặng quà giá trị lớn. Bà sở hữu nhiều fanpage, kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi.

Trong các nội dung quảng cáo, Hoàng Hường từng giới thiệu sản phẩm có công dụng "chữa hôi miệng từ kiếp trước", "giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân"...

Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai lệch.

Không chỉ gây tranh cãi vì quảng cáo, Hoàng Hường còn nhiều lần bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực. Năm 2023, trong một livestream, bà gọi người dân Hà Giang làm dịch vụ hoa là "ăn xin", ví món mèn mén - đặc sản của người Mông, là "cám lợn" và "món ăn giải nghiệp".

Phát ngôn này vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, dẫn đến việc Hoàng Hường bị mời làm việc với Công an tỉnh Hà Giang.

Trước đó, vào năm 2020, bà từng đăng tải thông tin sai lệch về tình hình lũ lụt ở Quảng Bình, khiến công tác cứu trợ bị ảnh hưởng. Một số phát ngôn khác của bà cũng bị cho là miệt thị vùng miền, gây tổn thương cộng đồng.

Hoàng Hường còn thu hút sự chú ý bằng việc kết hợp với những nhân vật nổi tiếng trên mạng như ca sĩ Hồ Văn Cường, cặp đôi cô dâu 62 tuổi - chú rể 26 tuổi, hay Mua Thị Dua (biệt danh Phúng Phính) - cô gái dân tộc Mông nổi tiếng ở Hà Giang. Tuy nhiên các hợp tác này đều kết thúc trong tranh cãi.