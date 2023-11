Nợ tín dụng tại Mỹ cao kỷ lục

Theo báo cáo mới nhất về nợ hộ gia đình của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, tổng số dư nợ thẻ tín dụng tại Mỹ tính tới hết quý 3 đã lên mức cao kỷ lục gần 1,1 nghìn tỷ USD, tăng 154 tỷ USD so với năm ngoái. Đây là mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ khi Fed New York bắt đầu theo dõi chỉ số này vào năm 1999.



Trang CNN bình: Người tiêu dùng kiên cường đã giữ cho cỗ máy kinh tế Mỹ hoạt động, nhưng cái giá phải trả là người dân đang tích lũy số dư nợ thẻ tín dụng cao kỷ lục và ngày càng nhiều người không trả được các khoản thanh toán.

CNBC trích một nội dung khác trong báo cáo của Fed New York cho thấy, tỷ lệ quá hạn nợ thẻ tín dụng cũng tăng trên diện rộng, đặc biệt là ở thế hệ trẻ hay nhóm tuổi từ 30 đến 39, những người đang phải gánh khoản nợ vay sinh viên cao.

Theo Cơ quan giám sát người tiêu dùng, gần 1/10 số người sử dụng thẻ tín dụng đã rơi vào tình trạng "nợ dai dẳng", nghĩa là họ bị tính lãi và phí mỗi năm nhiều hơn số tiền gốc phải trả.

Có quan điểm cho rằng, số dư nợ tín dụng cao xuất phát từ nguyên nhân Mỹ gia tăng dân số, sự phát triển của thương mại điện tử hay sức mạnh của nền kinh tế. Tuy nhiên, quan điểm này có thể chưa toàn diện.

Theo trang tài chính của Yahoo, lãi suất vốn đã tăng trong 18 tháng qua cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến tỷ lệ nợ quá hạn gia tăng. Nghiên cứu cho thấy, chi phí sinh hoạt và chỗ ở cao cũng khiến người đi vay phụ thuộc nhiều hơn vào tín dụng. Số dư nợ thẻ tín dụng hiện nay đã tăng trong 8 quý liên tiếp.

Đồng quan điểm này, trang Nasdaq đánh giá, nhiều người Mỹ bắt đầu dựa vào thẻ tín dụng như một cách để đối phó với tình trạng lạm phát tăng bắt đầu từ năm 2021. Việc đến kỳ hạn thanh toán các khoản vay sinh viên vào tháng 9 cũng khiến việc trả nợ tín dụng trở nên khó khăn với nhiều người.

Tờ Market Watch thì trích quan điểm từ các chuyên gia của Fed New York cho biết, số dư nợ thẻ tín dụng tại Mỹ tăng vọt trong quý 3 hoàn toàn phù hợp với bức tranh tổng thể về chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và một số nhóm đang cảm thấy căng thẳng về tài chính.

Các nghiên cứu cho thấy, việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã đẩy lãi suất thẻ tín dụng trung bình tại Mỹ lên hơn 21%. Nhiều dự báo chỉ ra rằng, tình trạng nợ thẻ tín dụng quá hạn ở quốc gia này sẽ còn tăng, đặc biệt khi kỳ nghỉ lễ và mua sắm đang tới gần.