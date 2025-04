Nội Bài bước vào ngày cao điểm nhất kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt 44.000 người, khách nội địa khoảng 64.000 người. Số lượt chuyến bay trong ngày lên tới 602, bao gồm 277 chuyến quốc tế và 325 chuyến nội địa, tăng lần lượt 18% và 12%.

Sân bay Nội Bài chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975–30.4.2025). Ảnh: Phan Công

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận 7 khung giờ cao điểm đối với các chuyến nội địa đi, kéo dài từ sáng đến tối: Sáng: 7-8 giờ và 11-12 giờ, chiều: 15-17 giờ, tối: 18-19 giờ, 20-21 giờ và 22-23 giờ.

Để giảm tải tại các khu vực an ninh và nâng cao trải nghiệm hành khách, Nội Bài triển khai thủ tục hàng không bằng sinh trắc học trên nền tảng VNeID tại nhà ga T1. Hành khách có thể dùng công nghệ này để check-in, qua cửa an ninh và lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân như trước.

Nhà chức trách khuyến cáo hành khách nên đến sân bay sớm hơn bình thường, cập nhật ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục trực tuyến để đảm bảo hành trình suôn sẻ, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Trên cả nước, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến phục vụ khoảng 2,4 triệu lượt khách trong giai đoạn cao điểm từ 29-4 đến 4-5 tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương và Côn Đảo.

Nội Bài triển khai thủ tục hàng không bằng sinh trắc học trên nền tảng VNeID tại nhà ga T1 cho các chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet. Ảnh: Phan Công

ACV đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo an toàn khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng không. Cùng với đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin trong dịp lễ.

Một số hình ảnh tại Nội Bài chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975–30.4.2025):