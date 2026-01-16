Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau 30 năm, cây cầu thay phà mang “ý nghĩa đặc biệt quan trọng” đã được khởi công

16-01-2026 - 09:15 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cây cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Mới đây, Lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái đã diễn ra. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

Cầu giúp nối trực tiếp tỉnh Đồng Nai với TP HCM, đồng thời là một trong những trục kết nối then chốt giữa Đồng Nai với các tuyến giao thông chiến lược của khu vực.

Từ đây, việc kết nối đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, sẽ thuận lợi hơn.

Phát biểu tại lễ động thổ dự án, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhận định: Cầu Cát Lái không chỉ là một công trình giao thông đơn lẻ, mà là trục kết nối chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, liên thông giữa TPHCM - Đồng Nai, kết nối hiệu quả với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia; đồng thời, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của toàn vùng; mở rộng không gian phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ, tạo động lực thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Trước đó, người dân 2 địa phương dùng phà, là điểm nghẽn lớn về giao thông, gây cản trở cho việc đi lại, giao thương, phát triển đô thị và đặc biệt là hạn chế thu hút đầu tư. Đây là công trình mà người dân 2 địa phương đã mong đợi suốt hơn 30 năm qua, theo ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái nằm trên địa bàn xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai và phường Cát Lái, TPHCM. Điểm đầu dự án tại phường Cát Lái, TPHCM; điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tổng chiều dài của dự án khoảng 11,64km, đảm bảo quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng18.299 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Thời gian xây dựng dự án từ năm 2026, dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác năm 2029.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) cùng các thành viên đã hợp thành liên danh nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án này. Tại buổi lễ, ông Lê Bảo Anh, Tổng giám đốc CC1, nói liên danh nhà đầu tư đã chủ động thống nhất giảm 5% giá trị hợp đồng BT, không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư.

Chính thức động thổ 3 cây cầu trọng điểm nối Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh, dự án bất động sản nào hưởng lợi trực tiếp?

Theo Duy Anh

Nhịp sống thị trường

