Chính thức động thổ 3 cây cầu trọng điểm nối Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh, dự án bất động sản nào hưởng lợi trực tiếp?

Theo đó, vào ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai chính thức tổ chức lễ động thổ cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đơn vị thực hiện hai dự án là Liên doanh Tổng công ty xây dựng số 1, đầu tư theo hình thức PPP, với tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng.

Cùng ngày, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 có vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, kết nối khu Nam TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai, mở thêm hướng di chuyển đến sân bay Long Thành.

Đây là các dự án hạ tầng có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, đồng bộ hạ tầng với sân bay quốc tế Long Thành và các dự án giao thông hiện hữu. Từ đó, mở ra không gian phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản khu vực Đồng Nai nói riêng, vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Đặc biệt, dự án Cầu Cát Lái đã chính thức hiện thực hoá sau 32 năm chờ đợi, trở thành dấu mốc quan trọng đối với người dân khu vực Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Cùng với Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành, cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự án hình thành nên “bộ tứ hạ tầng” chiến lược phía Đông TP. Hồ Chí Minh, thúc đẩy đô thị hoá, tăng kết nối vùng và kích thích dòng vốn đầu tư.

Phát biểu tại Lễ động thổ cầu Cát Lái, ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, hôm nay tỉnh Đồng Nai phối hợp với TP. Hồ Chí Minh chính thức tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư cầu cát lái. Công trình hạ tầng giao thông này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương và vùng Đông Nam Bộ. Đây không chỉ là dự án giao thông đơn thuần, mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình tăng trưởng liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo ông Hà, cầu Cát Lái là công trình mà nhân dân 2 địa phương Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh mong đợi suốt hơn 32 năm. Trong nhiều năm qua, tuyến phà Cát Lái vừa đóng vài trò kết nối thiết yếu, vừa là điểm nghẽn lớn về giao thông, gây ảnh hưởng đi lại, giao thương, phát triển đô thị và hạn chế thu hút đầu tư. Theo đó, việc triển khai xây dựng cầu Cát Lái thể hiện sự quyết tâm chính trị của 2 địa phương trong việc giải quyết căn cơ các tồn tại kéo dài, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Đối với Đồng Nai, cầu Cát Lái có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị. Khi dự án hoàn thành, Đồng Nai sẽ kết nối thuận lợi với TP. Hồ Chí Minh, từng bước phát huy vai trò đô thị, công nghiệp logistics, gắn liền với sân bay Long Thành. Đây chính là điều kiện quan trọng để Đồng Nai tổ chức lại không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, từ đó nâng cao giá trị sử dụng đất và chất lượng đô thị.

"Việc hình thành cầu Cát Lái góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Đông TP. Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông hàng hoá và thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của toàn vùng Đông Nam Bộ", Phó chủ tịch Đồng Nai nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc động thổ bộ ba cây cầu cũng là thông tin tích cực ảnh hưởng trực tiếp đến bức tranh thị trường bất động sản Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, vốn là các thị trường được nhà đầu tư quan tâm suốt nhiều thập kỷ. Trong đó, loạt dự án bất động sản tại Nhơn Trạch, Biên Hoà (Đồng Nai) như Izumi City, Elyse Island, Eco Village Saigon River, Swan Đại Phước, King Bay, Long Tân City, Aqua City,…, được hưởng lợi trực tiếp từ thông tin hạ tầng này.

Trong đó, khu đô thị tích hợp Izumi City quy mô 170 ha nằm ngay mặt tiền Hương Lộ 2 – Nam cao, xã Long Hưng (Biên Hoà) do Nam Long và 2 đối tác Nhật bản (Hankyu Hanshin Properties, Tokyu Corporation) phát triển; dự án Elyse Islandquy mô 45ha, trải dài 1,5km mặt tiền sông trênđảo Đại Phước (Nhơn Trạch) của Nam Long và ông lớn Nhật bản Nishi - Nippon Railroad (NNR).

Hai dự án này vốn đã kết nối thuận tiện với TP. Hồ Chí Minh, sân bay quốc tế Long Thành cũng như khu vực lân cận thông qua các trục hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, Cao tốc TP. Hồ Chí Minh– Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Bến Lức – Long Thành, thì nay càng hưởng lợi khi cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2 hình thành.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án cầu Cát Lái và Long Hưng. Hai dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc biệt, thuộc nhóm công trình cấp bách, cần sớm triển khai nhằm phục vụ sân bay Long Thành, tăng kết nối giao thông liên vùng. Đồng Nai được giao làm cơ quan chủ trì thực hiện.

Theo quyết định, cầu Cát Lái và Long Hưng có tổng mức đầu tư sơ bộ lần lượt khoảng 18.300 tỷ đồng và 11.495 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng.

Cầu Cát Lái được nghiên cứu với tổng chiều dài khoảng 11,6 km, trong đó cầu chính dài 3 km, quy mô 8 làn xe, thiết kế vận tốc 80 km/h. Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh), điểm cuối tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Công trình khi hoàn thành sẽ thay thế phà Cát Lái đã quá tải nhiều năm, đồng thời tăng cường kết nối giữa hai địa phương trong bối cảnh nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Cầu Long Hưng có tổng chiều dài khoảng 12 km, phần cầu dài 2,3 km, nối quốc lộ 51 (phường Tam Phước, Đồng Nai) với Vành đai 3 (phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh). Tuyến đường được thiết kế 8 làn xe, vận tốc 80 km/h, giúp kết nối khu vực phía bắc, đông bắc TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai, sân bay Long Thành và giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu như quốc lộ 1, quốc lộ 51, cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Theo kế hoạch, cầu Long Hưng hoàn thành năm 2028, cầu Cát Lái vào năm 2029.

Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn (đoạn qua TP. Hồ Chí Minh dài 4,6 km; qua Đồng Nai dài 1,7 km), được đầu tư 8 làn xe, kết nối khu nam TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai. Đáng chú ý, đây sẽ là dự án cầu đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh được xây dựng đường nhiều tầng, gồm đường dưới mặt đất và hai tầng trên cầu cạn.

Trong tương lai, tuyến tốc độ nhanh cầu đường Phú Mỹ 2 sẽ cùng với các tuyến trên cao trục đường Nguyễn Hữu Thọ (TP. Hồ Chí Minh) và đường 25C (Đồng Nai) tạo trục giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Cả ba cây cầu đều giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông liên vùng, chia sẻ lưu lượng với các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện hình thành các trục phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ mới dọc sông Đồng Nai.

Ngoài ra, trong ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật, khởi công thêm 5 dự án khác, gồm: thông xe kỹ thuật dự án đường ven sông Đồng Nai; khởi công dự án cầu Nha Bích trên quốc lộ 14; khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 2,1 ha tại xã Phước An, dự án nhà ở xã hội quy mô 3,1 ha tại xã Phước An và dự án nhà ở xã hội – chung cư nhà ở thương mại tại Khu dân cư Long Hưng, phường Long Hưng.