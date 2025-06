"Nỗi buồn" của chủ nhân ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là cái tên đã quá quen thuộc với loạt ca khúc nổi tiếng như Nhật Ký Của Mẹ, Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To, Chiếc Khăn Gió Ấm, Vầng Trăng Khóc và mới đây là Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Mấy ai biết rằng, đằng sau gia tài hơn 300 ca khúc thiếu nhi và 20 ca khúc viết về cha mẹ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chính là một người cha “cuồng con” đúng nghĩa. Anh viết nhạc để con gái hát từ nhỏ, gom nhạc thành album để con có ký ức, thậm chí cả tuổi thơ sáng tác là để con gái hát chơi,

Ấy thế mà mới đây, trong lễ trưởng thành của con gái anh - cô bé Suri Kim Anh, một quyết định của con đã khiến nam nhạc sĩ ngỡ ngàng bật ngửa. Theo đó, thay vì hát những bài hát của cha sáng tác, cô bé lại quyết định mashup hai bài hát… của người khác để hát tặng cha. Một cú “twist” khiến cộng đồng mạng vừa cười xỉu, vừa cảm thấy thương ông bố nổi tiếng.

“N hạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người yêu con gái đến mức đã dành cả 8 năm viết đến 300 bài hát thiếu nhi và hơn 20 bài hát về cha mẹ để cho con hát suốt tuổi thơ. Hôm nay, anh được con gái cảm ơn trong Lễ trưởng thành bằng cách hát 1 bản mashup gồm 2 bài hát của người khác", anh hài hước chia sẻ.

Nam nhạc sĩ không ngại thể hiện tình cảm với con cái.

Không lâu trước đó, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đăng tải một khoảnh khắc dễ thương khác của con gái. Cụ thể là trong buổi lễ tốt nghiệp, Suri khiến cả hội trường bật cười với dòng quote cá tính hiện trên màn hình lớn: “Suri, not sorry” (Tạm dịch: Suri chứ không phải xin lỗi - PV).

Nghe rất “cool ngầu”, nhưng ai ngờ đâu không lâu sau, chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã bóc trần sự thật đằng sau cô con gái tưởng chừng "không sorry ai bao giờ" này. Kèm theo bài viết chia sẻ đầy tự hào về con, anh đăng luôn loạt tin nhắn từ Suri và bất ngờ thay: xuất hiện dày đặc là những câu... xin lỗi cha.

- “Con xin lỗi cha con báo trễ”.

- “Con quên báo với cha”.

- “Mai mốt con sẽ nhớ báo với cha nha”.

- “Con xin lỗi cha, con về trễ”.

Trên sân khấu là “Suri, not sorry”...

... nhưng ngoài đời thì “sorry” liên tục

Từ chuyện đi học online ở quán cà phê, đi chơi về muộn, đến việc quên nhắn tin… cái gì cũng có một lời xin lỗi nhẹ nhàng, chân thành đi kèm từ cô bé. Cư dân mạng đọc mà vừa bật cười vừa cảm động. Hóa ra “Suri not sorry” chỉ là phiên bản sân khấu, còn phiên bản đời thật thì cực kỳ lễ phép và yêu thương cha theo đúng phong cách “nói câu nào là rút kinh nghiệm câu đó”.

Một số bình luận của dân tình:

- Not sorry trên sân khấu thôi, chứ dưới sân khấu là sorry không trượt phát nào.

- Mỗi lần xin lỗi là mỗi lần trưởng thành. Mà xin lỗi dễ thương như này thì ai mà giận cho nổi!

- Chắc cả lớp cười nghiêng ngả vì “Suri not sorry”, còn ông bố thì giở tin nhắn ra cười rưng rưng: ủa, ai nói vậy?

- Không cần nói yêu thương to tát, chỉ cần những dòng tin nhắn nhỏ nhẹ “con xin lỗi cha” là đủ thấy tình cảm to như núi rồi.

- Buồn của nam nhạc sĩ hóa ra là đây!

Nam nhạc sĩ luôn để con phát triển theo hướng tự nhiên nhất

Không chỉ nổi tiếng với những ca khúc giàu cảm xúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh một người cha ấm áp và tận tụy. Anh chọn cách làm bạn với con thay vì áp đặt. Với anh, nuôi dạy một đứa trẻ không phải là “nặn” con theo khuôn mẫu của người lớn, mà là tạo cho con một không gian đủ an toàn để tự lớn lên, tự biết đúng sai và biết yêu thương.

Cách dạy con của nam nhạc sĩ được thể hiện qua từng hành động nhỏ: một tin nhắn nhắc nhở nhẹ nhàng, một lần kiên nhẫn lắng nghe con giãi bày, hay đơn giản là việc luôn để con biết rằng “Cha luôn ở đây, khi con cần”.

Nhạc sĩ không nuôi con để con phải trở thành “niềm tự hào” cho người khác nhìn vào, mà là để con lớn lên biết lễ phép, biết trách nhiệm, biết yêu thương và biết làm người tử tế.

Ảnh: Facebook nhân vật