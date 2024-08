Nồi chiên không dầu suýt bốc cháy: Nguyên nhân đến từ món đồ hầu như nhà nào cũng sử dụng

Nồi chiên không dầu được biết đến là một thiết bị nhà bếp hiện đại, giúp chế biến món ăn nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và tốt cho sức khỏe. Thay vì chiên ngập dầu, nồi chiên sử dụng công nghệ đốt nóng tuần hoàn, giúp thực phẩm chín đều và có hương vị thơm ngon như chiên. Tuy nhiên, như bất kỳ thiết bị điện nào khác, việc sử dụng nồi chiên không dầu cũng tiềm ẩn những rủi ro về an toàn nếu người dùng bất cẩn.

Câu chuyện của Chloe Billins - một người mẹ và là một người sáng tạo nội dung trên TikTok, chính là lời cảnh báo cho những ai đang sử dụng thiết bị nhà bếp ngày càng phổ biến này. Trên trang cá nhân, Chloe đã chia sẻ một đoạn video với dòng chú thích: "Nồi chiên không dầu của tôi suýt nữa thì bốc cháy". Theo đó, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự việc nguy hiểm này là do Chloe đã sử dụng giấy lót nồi chiên không đúng cách.

Đoạn video về sự cố. Nguồn: @chloebillins

Cụ thể, Chloe đã không trải đều thức ăn lên giấy lót nồi. Điều này khiến một đầu của giấy lót bị gió thổi bay lên và chạm vào nắp nồi, gây ra hiện tượng cháy. Rất may là bạn trai của Chloe đã kịp thời phát hiện ra mùi khét bất thường. Anh chia sẻ: "Tôi ngửi thấy mùi khét và nhận ra giấy lót nồi đang cháy. Phần giấy lót mà Chloe không đặt thức ăn lên đã bị thổi bay lên và chạm vào nắp nồi. Cả chiếc nồi chiên suýt nữa thì bốc cháy."

"Nếu bạn sử dụng giấy lót nồi chiên không dầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã trải đều thức ăn lên đó. Nếu không, nó có thể gây ra hỏa hoạn" - Chloe khuyến cáo những người sử dụng nồi chiên không dầu khác.

Trong phần bình luận của video, rất nhiều người cho biết họ cũng đã từng gặp sự cố tương tự. "Điều đó cũng đã từng xảy ra với tôi" - một người dùng bình luận. Một người khác viết: "Hôm nay tôi cũng đã gặp phải tình huống này". Một người khác chia sẻ kinh nghiệm: "Bạn cần phải đặt một vật gì đó nặng lên trên giấy lót để giữ cho nó không bị bay lung tung."

Theo Which? - trang web so sánh và đánh giá sản phẩm uy tín, giấy lót nồi chiên không dầu an toàn nếu "được sử dụng đúng cách". Trang web này cũng khuyến cáo: "Chỉ sử dụng các vật liệu phù hợp, được thiết kế để chịu được nhiệt độ cao. Bạn nên thường xuyên kiểm tra tình trạng của giấy lót. Các loại giấy lót nồi chiên tự làm hoặc mua ở cửa hàng đều rất nhẹ. Vì vậy, bạn nên đặt đủ lượng thức ăn lên trên để giữ cho chúng không bị thổi bay xung quanh rổ - điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn."

