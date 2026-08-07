Nơi chuẩn bị lên thành phố trực thuộc Trung ương mới của Việt Nam báo tin vui

Người dân và du khách di chuyển bằng ô tô tới khu vực trung tâm Quảng Ninh vừa có thêm một tiện ích đáng chú ý. Hàng loạt vị trí đỗ xe từng thu phí tại phường Hồng Gai nay đã được chuyển sang phục vụ miễn phí, góp phần giảm áp lực tìm chỗ đỗ xe khi tham quan, mua sắm.

Thông tin xuất hiện đúng thời điểm Quảng Ninh đang tiến gần một cột mốc mới. Ngày 6/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và tiến hành thảo luận tại tổ. Trước đó, Chính phủ đã thông qua hồ sơ Đề án tại Nghị quyết 202/NQ-CP ngày 27/7/2026.

7 điểm đỗ xe miễn phí, sức chứa khoảng 400 ô tô

Theo thông tin từ UBND phường Hồng Gai được Báo Quảng Ninh đăng tải ngày 6/8, địa phương đã rà soát, tổ chức lại giao thông, đồng thời tận dụng quỹ đất hiện có để bổ sung các điểm đỗ xe tại khu vực trung tâm. Đến nay, 7 điểm đỗ xe miễn phí với tổng sức chứa ước tính khoảng 400 ô tô đã được bố trí để phục vụ người dân và du khách.

Các vị trí gồm khu vực đối diện Vincom Plaza Hạ Long; đoạn Công viên Hoa Hạ Long; phía sau Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo; khu vực chợ Hạ Long I, gần Trung tâm Chuyển đổi số; đoạn đường và khu đất Nhà văn hóa Yết Kiêu 2, sát chợ Hạ Long II; sân Rạp Bạch Đằng - phố Cây Tháp và phố Lê Quý Đôn, gần cửa hàng Đồng hồ số 1.

Đáng chú ý, đối diện Vincom Plaza Hạ Long, Công viên Hoa Hạ Long, sân Rạp Bạch Đằng và phía sau Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo là những khu vực trước đây được tổ chức thu phí đỗ xe nhưng nay đã xóa bỏ thu phí.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Tại các điểm trên, địa phương đã kẻ vạch, phân chia ô đỗ và cắm biển “P - Không thu phí” ở đầu tuyến. Việc này vừa giúp người lái dễ nhận biết vị trí hợp lệ, vừa hạn chế tình trạng dừng, đỗ tùy tiện.

Báo Quảng Ninh cho biết mục tiêu của giải pháp là tạo thuận lợi hơn khi người dân, du khách tham quan, mua sắm; giảm tình trạng phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời nâng chất lượng dịch vụ và hình ảnh đô thị. Phường Hồng Gai còn dự kiến tiếp tục rà soát quỹ đất, nghiên cứu thêm điểm đỗ tại đường 25/4, Trần Thái Tông và những tuyến có nhu cầu cao.

Có chỗ đỗ xe miễn , du khách có thể kết hợp khám phá Hồng Gai

Không chỉ thuận tiện hơn cho người dân địa phương, các điểm đỗ mới cũng nằm gần khu vực có nhiều hoạt động tham quan, mua sắm của Hồng Gai.

Cuối tháng 6/2026, UBND phường Hồng Gai đã ra mắt sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh “Hồng Gai - Hành trình trải nghiệm văn hóa”, kết nối những địa danh như Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Cụm di tích lịch sử Núi Bài Thơ, Cung Khải Thánh và Bảo Hải Linh Thông Tự. Mục tiêu là đưa các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng đến gần hơn với du khách.

Một địa chỉ khác có thể kết hợp là chùa Long Tiên, nằm dưới chân núi Bài Thơ. Cổng TTĐT Quảng Ninh cho biết chùa được xây dựng năm 1941 và được công nhận Di tích cấp Quốc gia năm 1992.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Với người tự lái xe, cần lưu ý “miễn phí” không đồng nghĩa có thể dừng, đỗ ở bất cứ đâu. Tài xế nên tìm đúng biển “P - Không thu phí”, đỗ xe trong phần vạch được bố trí và tuân thủ biển báo giao thông tại chỗ. Tổng sức chứa của 7 điểm khoảng 400 ô tô nên vào cuối tuần, mùa cao điểm hoặc ngày lễ vẫn có khả năng kín chỗ.