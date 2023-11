Nỗi đau chưa hồi kết của kỳ lân công nghệ Đông Nam Á: Giá cổ phiếu công ty mẹ Shopee vừa bay 22% giá trị vì cạnh tranh quá “gắt”

SEA Ltd. bất ngờ báo lỗ trong quý 3 do sự ảnh hưởng ngày càng gay gắt từ các gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc là Alibaba Group Holding Ltd. và ByteDance Ltd. ngay tại Đông Nam Á.

Cổ phiếu SEA đã bị các nhà đầu tư bán tháo, thổi bay 6 tỷ USD khỏi giá trị vốn hóa. Trước đó, các nhà phân tích ước tính kỳ lân Internet có trụ sở tại Singapore này sẽ lãi 100 triệu USD nhưng thực tế, công ty báo lỗ ròng 149 triệu USD so với lợi nhuận 322 triệu USD của quý trước.

CEO Forrest Li cho rằng công ty nên đầu tư mạnh mẽ ngay lập tức để thúc đẩy Shopee hơn nữa, nhất là khi TikTok của ByteDance, Lazada của Alibaba và Temu của PDD holding đang ngày càng đẩy mạnh hoạt động ra khu vực Đông Nam Á. Theo ông Li, việc hy sinh lợi nhuận trong ngắn hạn sẽ giúp ích cho doanh nghiệp trong tương lai.

“Sự tham gia của các ‘tay chơi’ mới đã làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường của chúng tôi. Đầu tư để giành lại thị phần sẽ giúp chúng tôi định vị tốt hơn”, CEO Li cho biết.

Tuy nhiên, nếu SEA tiếp tục mạnh tay đầu tư vào Shopee như những gì họ đã làm trong quý 3 - khiến công ty báo lỗ sau 3 quý có lãi, kết quả kinh doanh của quý 4 có thể cũng không khả quan hơn.

Tham khảo: Bloomberg