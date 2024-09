Nơi được ví như "Đà Lạt thu nhỏ", cách thành phố Huế khoảng 70km, nhiều người bất ngờ vì chưa hề nghe tên

Nhắc đến loạt điểm đến du lịch nổi bật ở khu vực miền Trung nước ta, phần đông các du khách sẽ đều nghĩ ngay tới những bãi biển có làn nước trong xanh, cùng bờ cát trắng mịn... Tuy nhiên không chỉ có vậy, những địa phương miền Trung còn chứa đựng nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc hơn thế mà nhiều người chưa hề biết và khám phá tới. Chúng có thể nằm cách khu vực trung tâm một quãng đường, du khách tới đây sẽ cần thêm thời gian di chuyển, tuy nhiên kết quả nhận được vô cùng xứng đáng.

Địa điểm sau đây là một ví dụ như thế. Thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giữa lòng xứ Huế mộng mơ, đó là huyện A Lưới. Huyện cách trung tâm thành phố Huế khoảng 70km về phía Tây. Một du khách mới đây chia sẻ trên diễn đàn du lịch rằng: "A Lưới là một cái tên chắc còn xa lạ với nhiều người. Và ngay cả với chính mình, một người yêu Huế vô cùng và đã ở Huế không biết bao nhiêu tháng ngày cũng vậy".

A Lưới thực chất là một huyện vùng cao của xứ Huế, nằm trong khu vực dãy Trường Sơn Bắc, ở độ cao 600 - 800m so với mực nước biển. Cổng thông tin điện tử địa phương giới thiệu, để tới được đây, du khách sẽ cần đi qua những cung đường đèo khúc khuỷu, uốn lượn như thử thách tay lái. Thậm chí có những đoạn như đèo A Co, một bên là vách núi dựng đứng, bên còn lại là vực sâu thăm thẳm.

Song sau khi chinh phục được đoạn đường "khó nhằn" đó, du khách sẽ được đắm chìm vào khung cảnh thiên nhiên đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Trên toàn bộ hành trình, du khách cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những dòng suối nhỏ vắt ngang cánh rừng bên dưới, núi non trùng điệp bao quanh, những rặng cây mọc san sát hay những thung lũng với cảnh "núi ôm mây, mây ấp núi" huyền ảo...

A Lưới là một huyện vùng cao của xứ Huế (Ảnh Báo Lao Động).

Một đoạn đường dẫn lên A Lưới (Ảnh Báo Lao Động).

Cũng bởi đặc điểm về vị trí và địa hình và thời tiết A Lưới cũng khác biệt so với đa phần còn lại của Huế. Tại đây có 2 mùa được chia rõ rệt là mùa mưa và mùa khô, khí hậu quanh năm mát mẻ. Bầu không khí luôn trong lành bởi nằm tách biệt với phố thị xô bồ. Hiện nay, A Lưới còn là nơi sinh sống của cộng đồng người dân tộc thiểu số như người Cơ Tu, người Tà Ôi, người Vân Kiều...

Chính bởi những đặc điểm trên, A Lưới khác hoàn toàn với những gì mọi người thường tưởng tượng về một xứ Huế thanh bình, yên ả. Thay vào đó, nó mang vẻ đẹp vừa gai góc nhưng lại vẫn xen nét mộng mơ lại giàu bản sắc văn hóa. A Lưới được nhiều người ví như một Đà Lạt thứ 2, hay như Tây Bắc của Huế.

Cảnh mây mù ở A Lưới khiến nhiều người liên tưởng tới một Đà Lạt thu nhỏ (Ảnh VOV).

Một số hình ảnh về khung cảnh yên bình tại A Lưới được du khách ghi lại(Ảnh Hello Pine).

Du khách có tài khoản Hello Pine chia sẻ: "Về A Lưới là về với ban sơ núi rừng. Mình đi trên con đường làng nho nhỏ trong tiếng suối chảy, gió reo, bao quanh là núi đồi xanh mướt mát. Đi A Lưới đi mọi người ơi. Đẹp lắm, bình yên, ban sơ lắm".

Đúng như những gì du khách nhận xét, đến A Lưới, các trải nghiệm của du khách chủ yếu đều gắn liền với thiên nhiên, ví dụ như trekking, leo núi, cắm trại, picnic tự túc, tắm suối... Dưới đây là một số gợi ý về điểm đến cho du khách khi tới A Lưới.

1. Suối Par Le

Địa điểm đầu tiên được gợi ý là suối Par Le, nằm ở xã Hồng Hạ. Đây là nơi không chỉ được du khách mà còn được nhiều người bản địa yêu thích ghé thăm vào mùa hè. Nước tại suối trong veo, dưới suối có nhiều tảng đá to mang nhiều hình thù, sắc thái đặc biệt. Bao quanh quang cảnh suối là khu rừng nguyên sinh xanh mát... Nhiều người còn nhận xét, kể cả vào mùa mưa, nước suối Par Le không hề bị đục mà vẫn trong veo.

Ảnh Lữ hành Việt Nam.

2. Suối A Lin

Bên cạnh suối Par Le thì ở A Lưới còn có con suối mang tên A Lin cũng rất đáng để ghé thăm. Nơi đây còn được hình thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng A Lin, du khách vừa có thể trải nghiệm làn nước mát lành từ suối, vừa có thể hòa mình vào đời sống bản địa của một số hộ gia đình bản địa đang sinh sống tại đây.

3. Thác A Nor

Thác A Nor thực chất là một khu du lịch sinh thái cộng đồng bao gồm cả các homestay, cơ sở lưu trú và một số cảnh quan khác phục vụ cho việc du khách check in như cầu treo... Con thác A Nor nằm giữa khu, đổ từ trên cao, tung bọt trắng xóa. Du khách có thể tắm suối, ngâm mình trong suối hoặc trải nghiệm xông thảo dược của người địa phương hay thưởng thức những món đặc sản được chế biến tại chỗ.

Ảnh Nguyễn Thị Kim Chi.

Ảnh Hello Pine.

4. Khu du lịch sinh thái, cộng đồng A Roàng

Để tìm hiểu nhiều hơn về đời sống hay những hoạt động mang đậm nét văn hóa của cộng đồng người dân tộc, du khách có thể tìm đến KDL sinh thái, cộng đồng A Roàng. Du khách sẽ được tận mắt chứng kiến những người Tà Ôi làm nông, đan lát, dệt thổ cẩm...

Sau đó tắm khoáng, ăn bữa cơm với những món đặc sản núi rừng như rau rừng, cá suối, heo nướng... Với những du khách yêu thích sự khám phá, có thể lựa chọn trekking rừng nguyên sinh A Roàng.

Ảnh Báo Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh 4 điểm đến cụ thể được chỉ ra như trên, du khách có dạo quanh, hít thở không khí trong lành ở A Lưới, tham quan, mua sắm tại những phiên chợ bản địa hay sạp hàng truyền thống địa phương... Hiện nay để tới A Lưới, du khách có thể tùy chọn phương tiện từ ô tô, xe máy cho đến xe khách, xe bus, rất thuận tiện.