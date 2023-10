Nơi duy nhất ở Việt Nam giáp với 8 tỉnh, lọt vào danh sách thành phố đáng sống nhất thế giới

Theo kết quả xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2023 do tổ chức nghiên cứu Economist Intelligence Unit - EIU (nhóm nghiên cứu thuộc tạp chí kinh tế uy tín The Economist, nước Anh) công bố, thành phố Hà Nội đã tăng 20 bậc so với năm 2022, xếp hạng 129.

EIU đã xếp hạng 173 thành phố trên thế giới với tiêu chí lựa chọn dựa trên chất lượng chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tội phạm, ổn định chính trị, cơ sở hạ tầng và môi trường xanh. Nhờ mức tăng này, Hà Nội nằm trong danh sách những thành phố có thứ hạng tăng mạnh trong 12 tháng qua, đồng thời cũng là thành phố duy nhất của Việt Nam có tên trong báo cáo của EIU.