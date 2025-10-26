Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỉnh Quảng Ngãi mới có tiềm năng rất lớn phát triển kinh tế biển, trọng tâm là Khu công nghiệp Dung Quất, nơi chuẩn bị hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

Tại tọa đàm về thu hút đầu tư vừa tổ chức tại TPHCM, ông Trần Phước Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, tỉnh Quảng Ngãi mới có tiềm năng rất lớn phát triển kinh tế biển, trọng tâm là Khu công nghiệp Dung Quất, nơi chuẩn bị hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

Nơi hình thành trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng quốc gia đầu tiên có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Toàn cảnh tọa đàm.

Dự án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất có tổng vốn đầu tư dự kiến từ 16,1 - 20,5 tỷ USD. Trung tâm này được kỳ vọng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước, bảo đảm dự trữ tương đương 30 ngày sản xuất và tiêu thụ.

Đến năm 2050, nơi đây không chỉ là đầu tàu năng lượng quốc gia mà còn trở thành một trong những trung tâm lọc hóa dầu lớn nhất Đông Nam Á. Khi đi vào vận hành, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia sẽ tạo khoảng 30.000 việc làm, đóng góp khoảng 30% tăng trưởng GRDP của Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, các lĩnh vực logistics, công nghệ cao, đào tạo nhân lực và phát triển đô thị cũng được tiếp sức nhờ dòng vốn đầu tư thứ cấp.

Hiện khu vực Trung tâm lọc hóa dầu Dung Quất có 18 dự án liên quan đến lọc hóa dầu và năng lượng với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 122.500 tỷ đồng, trong đó 11 dự án đã hoạt động.

Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất cùng các dự án khí trong khu vực. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng công suất chế biến Nhà máy lọc dầu Dung Quất, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của Chính phủ; nâng cao độ linh động lựa chọn dầu thô, đảm bảo nguồn dầu thô cung cấp lâu dài và có hiệu quả cho nhà máy; nâng cao hiệu quả đầu tư nhà máy, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt khu vực Trung bộ…

Nơi hình thành trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng quốc gia đầu tiên có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Lê Minh Thể.

Theo ông Hiền, Quảng Ngãi còn có khu Lý Sơn được xác định là trung tâm du lịch biển đảo cấp quốc gia, có tiềm năng đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản. Ở phía tây, Khu du lịch quốc gia Măng Đen gắn với gần 1 triệu ha rừng mở ra cơ hội phát triển lâm nghiệp, dịch vụ và chứng chỉ carbon.

Sau sáp nhập , Quảng Ngãi trở thành một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực, đứng thứ 5 cả nước. Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, đây vừa là lợi thế, vừa là áp lực lớn để địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Chính phủ. Để phát huy lợi thế, Quảng Ngãi xác định trọng tâm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số là những lĩnh vực mà tỉnh hiện còn thiếu và yếu.

“Những lợi thế hiện nay mới chỉ dừng ở tiềm năng. Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong phát triển. Chúng tôi mong muốn thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, con em Quảng Ngãi ở khắp nơi trở về đóng góp cho quê hương” - ông Hiền nói.

Tại buổi tọa đàm, nhiều doanh nhân bày tỏ mong muốn đầu tư tại Quảng Ngãi.

