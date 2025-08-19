Nỗi lo “bong bóng AI” hạ nhiệt, Sam Altman cảnh báo nhiều nhà đầu tư sẽ “cháy túi”

Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) mà CEO OpenAI Sam Altman khởi xướng với sự ra mắt ChatGPT cuối năm 2022 đang bước sang giai đoạn khiến chính ông cũng cảm thấy lo ngại.

Nhiều startup chỉ mới có bản thuyết trình ý tưởng đã huy động được hàng trăm triệu USD, trong khi định giá “tăng đến mức phi lý”. Nguồn vốn đổ vào AI với tốc độ chóng mặt, dựa trên một “hạt nhân sự thật” về tiềm năng công nghệ.

Dù vậy, Altman khẳng định lợi ích dài hạn của AI đối với xã hội sẽ vượt xa hiện tượng “nóng sốt” hiện tại và ông sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để theo đuổi mục tiêu này. “Có phải nhà đầu tư đang quá phấn khích về AI không? Tôi cho là có. Nhưng có phải AI là sự kiện quan trọng nhất trong một thời gian dài? Tôi cũng cho là có,” Altman phát biểu trong một buổi gặp gỡ báo chí gần đây.

CEO Open AI Sam Altman

Ông liên tiếp nhắc từ “bong bóng” ba lần trong vòng 15 giây, rồi nửa đùa: “Chắc chắn ai đó sẽ giật một cái tít giật gân từ đây. Tôi mong là không, nhưng cũng được thôi.”

Mặc dù cảnh báo tình trạng định giá vượt tầm kiểm soát, Altman cho biết OpenAI vẫn tiếp tục đầu tư hạ tầng ở quy mô lớn: “Trong tương lai không xa, hãy kỳ vọng OpenAI sẽ chi hàng nghìn tỷ USD cho việc xây dựng trung tâm dữ liệu,” ông nói. “Sẽ có nhiều nhà kinh tế lo lắng cho rằng đó là sự điên rồ, nhưng chúng tôi chỉ muốn làm điều mà mình tin tưởng.”

Hiện OpenAI đã mở rộng hợp tác vượt ngoài nền tảng đám mây Azure của Microsoft. Hồi mùa xuân, công ty ký thỏa thuận với Google Cloud, và theo Altman, nhu cầu tính toán của OpenAI đã vượt xa khả năng cung ứng của bất kỳ nhà cung cấp siêu quy mô nào. “Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa năng lực tính toán có thể,” ông nhấn mạnh. “Nhu cầu huấn luyện AI sẽ không ngừng tăng, và chúng tôi có thể chi tiêu quyết liệt hơn bất kỳ công ty nào từng làm, bởi chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ vào giá trị của những gì đang chứng kiến.”

Không chỉ OpenAI, các tập đoàn công nghệ lớn cũng đang chạy đua. Trong báo cáo quý gần nhất, hàng loạt “ông lớn” công nghệ nâng mạnh kế hoạch đầu tư vốn để đáp ứng nhu cầu AI: Microsoft đặt mục tiêu chi 120 tỷ USD trong năm tài chính, Amazon hơn 100 tỷ USD, Alphabet tăng lên 85 tỷ USD, còn Meta nâng trần chi tiêu lên 72 tỷ USD.

Nhiều ông lớn công nghệ như Google đã đầu tư mạnh vào AI

Theo Dan Ives, chuyên gia tại Wedbush, nhu cầu hạ tầng AI đã tăng 30–40% chỉ trong vài tháng gần đây, và đợt bùng nổ chi tiêu vốn này cho thấy sự xác thực về vai trò của AI. Ông thừa nhận thị trường có “một chút hưng phấn quá mức”, song ví von rằng cách mạng AI mới chỉ “ở hiệp hai của một trận đấu chín hiệp”.

Rob Rowe, chuyên gia tại Citi, cũng nhận định trên CNBC rằng không nên so sánh AI hiện tại với bong bóng dotcom cuối thập niên 1990.

“Khi đó, nhiều công ty vay nợ quá mức, lợi nhuận rất ít. Còn bây giờ, các doanh nghiệp AI có nền tảng lợi nhuận và dòng tiền vững chắc, và phần lớn đầu tư được tài trợ bằng chính dòng tiền đó, chứ không phải nợ vay,” ông nói. Theo Rowe, làn sóng AI phản ánh những thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ số – hiện chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại quốc tế.

Tuy vậy, lo ngại về tình trạng quá nóng vẫn tồn tại. Tại Hội nghị Đầu tư Toàn cầu của HSBC ở Hồng Kông hồi tháng 3, đồng sáng lập Alibaba Joe Tsai cảnh báo về nguy cơ hình thành bong bóng AI tại Mỹ, đặt dấu hỏi về quy mô hàng trăm tỷ USD mà các tập đoàn đang chi cho trung tâm dữ liệu, nhiều dự án thậm chí xây dựng “đón đầu” mà chưa có nhu cầu rõ ràng.

Theo Altman, những chu kỳ này là điều tự nhiên trong tiến trình công nghệ. Sự sụp đổ dotcom đã xóa sổ hàng loạt công ty nhưng đồng thời khai sinh ra Internet hiện đại. Ông kỳ vọng AI cũng sẽ đi theo lộ trình tương tự: một số nhà đầu tư thua lỗ nặng, nhưng sự chuyển đổi lâu dài sẽ mang tính cách mạng.

“Tôi tin rằng sẽ có những nhà đầu tư ‘cháy túi’, và điều đó thật tệ. Nhưng nhìn tổng thể, giá trị mà AI mang lại cho xã hội sẽ vô cùng to lớn”, Altman khẳng định.