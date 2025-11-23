Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗi lòng của Mỹ Tâm

23-11-2025 - 08:08 AM | Lifestyle

Thông điệp ý nghĩa của Mỹ Tâm tại sân khấu mới nhất.

Tối ngày 22/11, TP. Hồ Chí Minh ngập tràn không khí lễ hội với 6 sự kiện âm nhạc diễn ra đồng thời, trong đó sự kiện tại phố đi bộ với sự góp mặt của Mỹ Tâm thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. "Họa mi tóc nâu" là cái tên được mong đợi nhất tại sự kiện này. Xuất hiện với phong cách mạnh mẽ và thời thượng, Mỹ Tâm chọn áo khoác dài màu đen phom dáng bồng bềnh quyền lực, khoác ngoài bộ vest đỏ rực cắt xẻ táo bạo, kết hợp quần ống rộng và kính râm. Sự phối hợp giữa sắc đỏ và đen tạo nên thần thái ngôi sao đầy uy lực, giúp nữ ca sĩ làm chủ sân khấu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Nỗi lòng của Mỹ Tâm- Ảnh 1.

Nỗi lòng của Mỹ Tâm- Ảnh 2.

Mỹ Tâm và giao diện quyền lực

Mở màn set diễn là ca khúc Cô Ấy Là Ai? với phần âm nhạc sôi động và tràn đầy năng lượng, lập tức khuấy đảo không khí. Màn trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng với vũ đạo mạnh mẽ và hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, khiến khán giả không ngừng nhún nhảy và reo hò theo từng nhịp điệu. Sau màn chào sân đầy nhiệt huyết, Mỹ Tâm tiếp tục khoe giọng hát nội lực và đầy cảm xúc qua hai ca khúc được yêu thích khác là Hẹn Ước Từ Hư Vô Hào Quang. Sự chuyển đổi mượt mà giữa các thể loại nhạc đã thể hiện rõ đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ hàng đầu.

Mỹ Tâm chia sẻ về nỗi đau thiên tai tại miền Trung, kêu gọi ủng hộ

Suốt set diễn, điều đặc biệt và ý nghĩa nhất mà Mỹ Tâm lồng ghép chính là thông điệp nhân văn, kêu gọi khán giả cùng hướng về miền Trung trong tình hình thiên tai phức tạp lúc bấy giờ. Vào thời điểm cuối tháng 11, miền Trung vừa trải qua liên tiếp nhiều đợt mưa lũ lịch sử và bão chồng bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả vẫn đang diễn ra khẩn trương. Chính bối cảnh ấy đã khiến lời ca tiếng hát của Mỹ Tâm mang thêm một tầng ý nghĩa sâu sắc.

Màn trình diễn Nối Vòng Tay Lớn đầy ý nghĩa

Nỗi lòng của nữ ca sĩ dành cho đồng bào miền Trung đã được thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ nhất khi cô trình diễn ca khúc kết màn Nối Vòng Tay Lớn. Đây chính là thông điệp cuối cùng, sâu sắc nhất mà Mỹ Tâm muốn gửi gắm. Ngay trong màn trình diễn này, Mỹ Tâm cũng đã dành lời kêu gọi xúc động hướng tới miền Trung: "Vì miền Trung thân yêu. Miền Trung của chúng ta sẽ vượt qua được đúng không ạ. Miền Trung cố lên!".

Nỗi lòng của Mỹ Tâm- Ảnh 3.

Nỗi lòng của Mỹ Tâm- Ảnh 4.

Mỹ Tâm rạng rỡ

Nỗi lòng của Mỹ Tâm- Ảnh 5.

Mỹ Tâm khẳng định vị thế không chỉ là ngôi sao ca nhạc, mà còn là nghệ sĩ của cộng đồng

Màn trình diễn của Mỹ Tâm không chỉ là một set nhạc đỉnh cao đúng với đẳng cấp của mình, mà còn trở thành lời hiệu triệu ấm áp, biến sân khấu thành nơi hội tụ tình cảm, hy vọng và sẻ chia với đồng bào miền Trung. Một lần nữa, Mỹ Tâm khẳng định vị thế không chỉ là ngôi sao ca nhạc, mà còn là nghệ sĩ của cộng đồng.

Theo An Phúc

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh

Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh Nổi bật

Không phải Hàn Quốc, Nhật Bản, đây là rừng phong ở Việt Nam: Du khách nhận xét "Chẳng cần đi nước ngoài"

Không phải Hàn Quốc, Nhật Bản, đây là rừng phong ở Việt Nam: Du khách nhận xét "Chẳng cần đi nước ngoài" Nổi bật

Việt Anh nói đúng 2 chữ khi được hỏi về chuyện cưới Quỳnh Nga

Việt Anh nói đúng 2 chữ khi được hỏi về chuyện cưới Quỳnh Nga

07:36 , 23/11/2025
Giải mã sức hút phim hành động Việt vừa chạm mốc trăm tỷ đồng

Giải mã sức hút phim hành động Việt vừa chạm mốc trăm tỷ đồng

07:02 , 23/11/2025
Phó Chủ tịch Miss Grand nói 1 câu lộ thái độ sau khi Thuỳ Tiên bị tuyên án 2 năm tù

Phó Chủ tịch Miss Grand nói 1 câu lộ thái độ sau khi Thuỳ Tiên bị tuyên án 2 năm tù

06:02 , 23/11/2025
Nam ca sĩ gặp biến cố, cắt liên lạc với vợ con, vào chùa tu, ngày ngày quét sơn tường, tuổi 40 ra sao?

Nam ca sĩ gặp biến cố, cắt liên lạc với vợ con, vào chùa tu, ngày ngày quét sơn tường, tuổi 40 ra sao?

00:35 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên