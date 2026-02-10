Nơi nào khách Trung Quốc du lịch nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán?

Theo công ty tiếp thị du lịch toàn cầu Sojern, Tết Nguyên đán năm nay được dự báo sẽ là mùa cao điểm, trong đó du khách Trung Quốc ngày càng thận trọng và chọn lọc hơn trong việc lựa chọn điểm đến và dịch vụ đặt chỗ.

Thống kê cho thấy lượng đặt vé máy bay quốc tế từ Trung Quốc tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng đặt phòng khách sạn tăng 23%. Các điểm đến gần trong khu vực tiếp tục chiếm ưu thế, nổi bật là Singapore, Thái Lan, Australia và Hàn Quốc.

Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 chỉ còn tính bằng ngày, dữ liệu du lịch mới công bố cho thấy nhu cầu đi lại trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tăng mạnh. Ảnh: SCMP

Đáng chú ý, nhu cầu du lịch đường dài cũng ghi nhận sự trở lại ấn tượng. Lượng khách Trung Quốc đặt chuyến đi tới khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) tăng tới 102%, trong khi các điểm đến tại Mỹ và Canada tăng 91%. Xu hướng này cho thấy du khách đang dần nối lại những hành trình dài ngày sau giai đoạn thắt chặt chi tiêu và hạn chế đi lại.

Ở cấp độ điểm đến, Singapore và Australia đang trở thành hai “điểm nóng” trong mùa du lịch Tết Nguyên đán năm nay. Tại Singapore, lượng đặt vé máy bay tăng 23%, nhờ việc bổ sung hơn 600 chuyến bay phục vụ cao điểm lễ hội. Lượng đặt phòng khách sạn cũng tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ các chuyến đi ngắn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lượng khách quốc tế đến Singapore tăng 15%, trong đó Trung Quốc đại lục dẫn đầu với 3,1 triệu lượt.

Trong khi đó, Australia tiếp tục thu hút lượng lớn du khách quốc tế nhờ lợi thế mùa hè. Số liệu cho thấy lượng đặt vé máy bay đến Australia tăng 23% và đặt phòng khách sạn tăng 20%, chủ yếu đến từ du khách Đông Nam Á và Đông Á có xu hướng lưu trú dài ngày, kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch mùa hè.

Giới phân tích nhận định, mùa du lịch Tết Nguyên đán 2026 không chỉ phản ánh sự phục hồi của thị trường du lịch quốc tế, mà còn cho thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của du khách châu Á: Lên kế hoạch sớm hơn, lựa chọn điểm đến kỹ lưỡng hơn và sẵn sàng chi tiêu cho những trải nghiệm chất lượng cao.