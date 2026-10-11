Nói xấu người khác trên mạng, 3 cô gái bị phạt 37,5 triệu đồng

Ngày 10/10, Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 37,5 triệu đồng đối với 3 cá nhân có hành vi đăng tải bài viết, bình luận những nội dung không đúng sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, Công an xã Kbang tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H.T. (SN 1994, ngụ phường Quy Nhơn Nam) về việc bị người khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội Facebook.

3 cô gái làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình xác minh, công an xác định người đăng tải bài viết, bình luận các nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của chị T. là: P.T.B.N. (SN 1995, ngụ Thôn 10, xã Kbang), 2 người khác bình luận những nội dung có ý nghĩa thô tục, miệt thị, có ý bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm là: Đ.T.T. (SN 2002, ngụ Thôn 8, xã Kbang) và T.T.P. (SN 1996; ngụ Thôn Tân Đông, xã Kông Bơ La).

Tại cơ quan công an, 3 cá nhân này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Sau khi được giải thích, tuyên truyền về các quy định của pháp luật, những người này đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, bình luận có nội dung vi phạm, đồng thời đăng bài đính chính công khai xin lỗi trên mạng xã hội.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5 của Chính phủ "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin" có hiệu lực từ ngày 1/7, công an tiến hành lập biên bả vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân nêu trên với số tiền phạt là 12,5 triệu đồng/người, tổng cộng tiền phạt là 37,5 triệu đồng.

Công an cảnh báo với người sử dụng mạng xã hội là mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.