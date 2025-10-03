Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

03-10-2025 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Nóng: 63 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin trong quý 4, HVN, NVL, BCG cùng hàng loạt cổ phiếu “hot” góp mặt

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 63 mã cổ phiếu trên.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2025.

Danh sách vừa công bố bao gồm 63 cổ phiếu, trong đó có nhiều mã quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như APH, ASP, BCG, CMX, DLG, DQC, FDC, HVN, LDG, OGC, NVT, PTL, SMC, TDH, TLH, TMT, TTF, VNE, VMD.

Nóng: 63 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin trong quý 4, HVN, NVL, BCG cùng hàng loạt cổ phiếu “hot” góp mặt- Ảnh 1.

Một số cổ phiếu bị cắt margin với nguyên nhân do thời gian niêm yết dưới 6 tháng như VPL, TAL, CCC, FUETPVND.

Tình hình kinh doanh thua lỗ cũng khiến một số doanh nghiệp không được giao dịch ký quỹ khi LNST trên BCTC soát xét/kiểm toán là số âm, cụ thể như C32, DAH, HAP, GIL, SAV, TSC, VNG, VOS, VTO.

Bên cạnh đó, danh sách cổ phiếu bị cắt margin quý 4 còn có chứng chỉ quỹ FUEKIV30 - Quỹ ETF KIM Growth VN30 do giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 63 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

