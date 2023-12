Nóng: Bắt tạm giam nguyên tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam Vinafood II

Ngày 7/12, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin tiếp về vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).



Cụ thể, ngày 06/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thế Năng (SN 1959, nguyên tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Nam – Vinafood II).

Theo Công an TP HCM, việc tạm giam đối với ông Năng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ 'đất vàng' ở Sài Gòn rơi vào tay tư nhân.

Trước đó, ngày 27/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Huỳnh Thế Năng và ông Đinh Trường Chinh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, ông Đinh Trường Chinh, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân.

Được biết, vào tháng 9/2021, UBND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi khu đất số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1) rộng 6.274,5m2, thuộc thửa số 6, tờ bản đồ số 17.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đầu năm 2021, nhà chức trách xác định khu đất trên là đất công được UBND TP giao cho Vinafood II (100% vốn nhà nước) năm 2015 để đầu tư dự án khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, thời hạn giao đất 50 năm.

Vinafood II sau đó đã hợp tác, liên kết Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) để cùng khai thác khu đất trên (thành lập Công ty TNHH thương mại - xây dựng - dịch vụ Việt Hân Sài Gòn), rồi thoái vốn khiến toàn bộ khu đất rơi vào tay tư nhân.

Thời điểm đó, tổng giá trị các khu đất được xác định là 730 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ ước tính tiền sử dụng đất của 4 khu đất vào năm 2015 hơn 1.979 tỷ đồng.