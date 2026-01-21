Nóng: Chủ của 112 thửa đất ở dự án Đại Phước River cần khẩn trương đến làm việc

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị du lịch Đại Phước.

UBND xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai ban hành thông báo yêu cầu các chủ sử dụng đất thuộc một số thửa đất nằm trong dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước River (Đại Phước River) tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp thu hồi đất, kiểm đếm, đo đạc và bồi thường.

Theo văn bản, dù đã nhiều lần công bố kế hoạch thu hồi đất, gửi thông báo trực tiếp và niêm yết công khai từ tháng 6/2025, một số hộ dân vẫn chưa thể liên hệ được hoặc không đến phối hợp kiểm đếm hiện trạng. Vì vậy, UBND xã Đại Phước quyết định công khai danh sách các thửa đất cần chủ sở hữu khẩn trương làm việc.

Các chủ đất được yêu cầu liên hệ ngay với một trong hai địa chỉ: UBND xã Đại Phước (Đường Huỳnh Văn Lũy, ấp Thị Cầu, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch (Đường Tôn Đức Thắng, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

UBND xã Đại Phước nhấn mạnh: Trường hợp các chủ sử dụng các thửa đất nêu trên không đến liên hệ, phối hợp thực hiện công tác thu hồi đất thì UBND xã Đại Phước, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch sẽ thực hiện tiến hành kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo diện vắng chủ và thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước River (quy mô gần 50 ha, thuộc quần thể lớn hơn 125 ha cùng Phong Phú Riverside) nằm tại xã Đại Phước, gần Cầu Cát Lái và các tuyến cao tốc. Dự án được định hướng thành khu đô thị sinh thái ven sông hiện đại, với biệt thự, Nhà phố thương mại, tiện ích du lịch và bến du thuyền.







