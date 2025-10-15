Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-10-2025 - 21:21 PM | Bất động sản

Nóng: Công an TP HCM mở két sắt của Ngân 98, thu 80 sổ đỏ

Công an TP HCM đã phối hợp VKSND TP HCM mở két sắt của Ngân 98, thu giữ 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm và nhiều tang vật khác

Ngày 15-10, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998).

Trong 2 ngày 13 và 14-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM và VKSND TP HCM đã  khám xét nơi ở của Ngân 98.

CLIP Công an TP HCM thu giữ 80 sổ đỏ của Ngân 98

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện một két sắt. Tuy nhiên, Ngân và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két nên Công an TP HCM và VKSND TP HCM đã đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Kết quả đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô.

Hiện Công an TP HCM làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên. Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra; tại cơ quan Công an, Võ Thị Ngọc Ngân chống đối, khai báo quanh co.

Công an TP HCM kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.

Theo Phạm Dũng

Người Lao Động

