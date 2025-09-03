Nóng: Jack Ma vừa chi 44 triệu USD mua 10.000 ETH, chính thức tham gia canh bạc tiền số

Ethereum (Eth) giữ vững mốc quan trọng 4.000 USD dù thị trường tiền số nói chung có phần chững lại. Sự bền bỉ này không bị các “ông lớn” giàu tiềm lực bỏ qua. Mới nhất, Tập đoàn Tài chính Yunfeng Financial Group Limited – công ty niêm yết tại Hồng Kông do tỷ phú Jack Ma đồng sáng lập – đã chính thức tham gia cuộc chơi.

Yunfeng mua 10.000 ETH cho kho dự trữ

Trong thông báo hôm thứ ba, Yunfeng Financial xác nhận đã mua vào 10.000 ETH, trị giá khoảng 44 triệu USD, sử dụng từ nguồn tiền mặt dự trữ. Động thái này là một phần trong chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực Web3, AI, token hóa tài sản thực (RWA) và tiền kỹ thuật số.

“Hội đồng tin rằng việc đưa ETH vào danh mục tài sản dự trữ chiến lược phù hợp với định hướng mở rộng của Tập đoàn vào các lĩnh vực tiên phong”, Yunfeng giải thích, nhấn mạnh vai trò hạ tầng của Ethereum đối với token hóa và DeFi.

Một số công ty niêm yết khác cũng đang đi theo hướng này – như SharpLink Gaming, Bitmine Immersion Technologies của Tom Lee, hay Ether Machine – đều đã mua ETH để đưa vào ngân quỹ. Đây là chiến lược gợi nhớ cách Michael Saylor từng làm với Bitcoin, nhưng lần này tâm điểm thuộc về Ethereum.

Triển vọng giá Ethereum

Hiện ETH đang giao dịch quanh mức 4.279 USD, giảm 2,1% trong 24 giờ qua. Dù vậy, các nhà phân tích vẫn lạc quan. Trang CryptoGoos nhận định mô hình “nêm giảm” (falling wedge) trên biểu đồ tuần đã được phá vỡ, với mức giá mục tiêu có thể lên tới 6.116 USD.

“Đừng bán ETH quá sớm!” anh cảnh báo trên X, cho rằng cột mốc tiếp theo có thể là 5.000 USD nếu dòng vốn tổ chức tiếp tục gia tăng.

Ý nghĩa của thương vụ này

Khoản mua ETH của Yunfeng sẽ được hạch toán như một tài sản đầu tư trên bảng cân đối kế toán, đồng thời giúp đa dạng hóa danh mục khỏi sự phụ thuộc vào tiền pháp định truyền thống. Công ty cũng hé lộ khả năng ứng dụng Ethereum trong hoạt động bảo hiểm và các sản phẩm tập trung vào DeFi, cho thấy đây không chỉ là bước đi tài chính mà còn là một canh bạc công nghệ.

Với các nhà đầu tư ETH, sự tham gia của các tổ chức kiểu này chính là “chất xúc tác” thường xuất hiện trước những đợt tăng giá mạnh. Dù diễn ra trong vài tuần hay vài tháng tới, mốc 5.000 USD đang ngày càng nằm trong tầm ngắm.

Những thông tin về tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo" chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.

Theo: Cryptorank