Nóng: Khánh thành 2 bệnh viện 1.800 tỷ đồng: Thêm 600 giường, đón 3.000 lượt khám mỗi ngày tại Hà Nội

950 tỷ đồng cho Phụ sản Trung ương cơ sở 2: Hiện đại, xanh và số hóa

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 được xây dựng trên khu đất gần 60.000 m², diện tích xây dựng hơn 8.400 m², với tổng vốn đầu tư khoảng 950 tỷ đồng. Công trình gồm 6 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng tum, được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, thân thiện với môi trường và thuận tiện cho người bệnh.

Bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám/ngày

Bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám/ngày. Cơ cấu chuyên môn gồm 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, cùng nhiều phòng chức năng hỗ trợ như phòng điều phối, chăm sóc khách hàng, nhà thuốc, kho dược, hậu cần kỹ thuật.

Đáng chú ý, hệ thống điều hành bệnh viện ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mô hình “bệnh viện thông minh – xanh – số hóa”. Công tác vận hành đã được chuẩn bị kỹ lưỡng: từng phòng khám, phòng mổ, khu điều trị đều được rà soát, hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 quy mô 300 giường nội trú sẽ được khánh thành vào ngày 19/8.

Cùng với cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán bộ y tế đã được điều chuyển. Nhiều nhân sự có chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ tại cơ sở mới. Lãnh đạo bệnh viện cho biết các bộ phận chuyên môn, cận lâm sàng, hành chính, hậu cần đều phối hợp để từng bước vận hành bệnh viện hiệu quả, an toàn và linh hoạt theo từng giai đoạn.

880 tỷ đồng cho Nhi Trung ương cơ sở 2: Thiết bị hiện đại, chuyên môn ngang cơ sở 1

Cách đó không xa, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được đầu tư hơn 880 tỷ đồng, trên khu đất rộng 6 ha, diện tích xây dựng khoảng 7.530 m². Công trình gồm 1 khối hành chính, 1 khối cận lâm sàng, 2 khối điều trị nội trú cao 5 tầng, 1 tầng hầm, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được đầu tư hơn 880 tỷ đồng

Bệnh viện tổ chức thành 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 1 đơn vị chức năng, với quy mô 300 giường nội trú, dự kiến tiếp nhận 1.000 – 2.000 lượt khám/ngày.

Hệ thống trang thiết bị y tế đã được lắp đặt và thử nghiệm, trong đó có nhiều công nghệ tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực Nhi khoa như hệ thống ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể), xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phòng mổ hiện đại. Thuốc và vật tư y tế thiết yếu đã được nhập kho và bảo quản đúng chuẩn.

"Cơ sở 2 sẽ do một Phó Giám đốc Bệnh viện trực tiếp phụ trách. Các trưởng, phó khoa/phòng tại cơ sở 2 đồng thời là trưởng, phó khoa/phòng tại cơ sở 1", lãnh đao bệnh viện cho biết.

Đồng thời, các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ cơ sở 1 sẽ được luân phiên đảm nhiệm công tác tại cơ sở 2, đảm bảo mọi bệnh nhi khi đến cơ sở 2 đều được tiếp cận dịch vụ y tế và chuyên môn tương đương cơ sở 1. Điều này đảm bảo hệ thống chỉ đạo chuyên môn, hành chính và kỹ thuật được liên thông, đồng bộ và hiệu quả.

Hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại tại các khoa, phòng của Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đã sẵn sàng hoạt động.

Hai công trình y tế trọng điểm này được khởi công từ tháng 2/2023, hoàn thành sau 2,5 năm thi công. Việc khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 càng có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bổ sung hạ tầng y tế hiện đại cho thủ đô mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới của ngành Y tế.

Theo Bộ Y tế, việc đưa vào hoạt động 2 bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội sẽ góp phần giảm tải cho các cơ sở hiện có, rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em trên cả nước.