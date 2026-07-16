Nóng: Nhà riêng của Lamine Yamal bị trộm đột nhập trước thềm chung kết World Cup, Argentina chính thức là đối thủ của Tây Ban Nha

Chỉ ít ngày trước trận chung kết World Cup 2026, ngôi nhà riêng của Lamine Yamal tại ngoại ô Barcelona đã trở thành mục tiêu của một vụ đột nhập bất thành. Thông tin được cảnh sát vùng Catalonia xác nhận trong bối cảnh tiền đạo 19 tuổi đang cùng đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận đấu tranh chức vô địch với Argentina, đội vừa đánh bại tuyển Anh để giành tấm vé còn lại vào chung kết.

Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để tiến vào chung kết World Cup

Theo hãng tin AFP, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Catalonia cho biết đã xảy ra một vụ đột nhập bất thành tại một căn nhà ở khu vực Esplugues de Llobregat, ngoại ô Barcelona. Cơ quan chức năng không công bố danh tính chủ sở hữu vì lý do an ninh.

Tuy nhiên, theo nhật báo La Vanguardia, căn nhà này thuộc sở hữu của Lamine Yamal. Nguồn tin cho biết hai người đàn ông bịt kín mặt đã trèo qua tường để tìm cách xâm nhập vào khuôn viên ngôi nhà.

Lực lượng bảo vệ tư nhân phát hiện sự việc ngay sau đó, khiến các nghi phạm bỏ chạy trước khi vào được bên trong. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đây là căn biệt thự từng được biết đến khi thuộc sở hữu của cựu trung vệ Gerard Piqué và ca sĩ người Colombia Shakira trong thời gian hai người sinh sống cùng nhau tại Barcelona. Sau đó, bất động sản này được chuyển nhượng và hiện là nơi ở của Lamine Yamal.

Vụ việc diễn ra chỉ ít giờ sau khi Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết World Cup 2026. Trong trận đấu này, Yamal là người mang về quả phạt đền giúp Mikel Oyarzabal mở tỷ số, góp phần đưa đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ hai trong lịch sử giành quyền vào chung kết World Cup kể từ chức vô địch năm 2010.

Tây Ban Nha và Argentina sẽ gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2026

Ở bán kết còn lại, Argentina vượt qua tuyển Anh với tỷ số 2-1 để trở thành đối thủ của Tây Ban Nha trong trận chung kết diễn ra ngày 19/7. Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển được đánh giá là tâm điểm của World Cup 2026 khi cả hai đều duy trì phong độ ổn định trong suốt hành trình tại giải.

Lamine Yamal là một trong những cầu thủ nổi bật của Tây Ban Nha tại World Cup năm nay. Sau mùa giải thành công cùng Barcelona với chức vô địch La Liga, tiền đạo sinh năm 2007 tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Luis de la Fuente, góp phần đưa La Roja tiến đến trận đấu cuối cùng của giải.

Vụ việc tại nhà riêng của Yamal cũng nối dài danh sách các cầu thủ nổi tiếng ở Tây Ban Nha từng trở thành mục tiêu của các vụ trộm. Trong những năm gần đây, nhiều ngôi sao như Karim Benzema, Rodrygo và Dani Carvajal đều từng bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng khi họ đang thi đấu hoặc tập trung cùng đội bóng.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại tài sản trong vụ việc tại nhà của Yamal. Theo truyền thông địa phương, vụ đột nhập đã được ngăn chặn kịp thời và không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của tiền đạo 19 tuổi cho trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Nguồn: mirror, aljazeera