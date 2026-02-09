Nóng: Ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ gửi thông báo quan trọng đến gần 3 triệu hội viên của Bamboo Airways

Trên trang cá nhân của mình, ông Trịnh Văn Quyết cho biết, nhân dịp Tết, Bamboo Airways dành tặng toàn bộ hội viên của hãng một năm hiệu lực cho các hạng thẻ hiện đang sở hữu. Theo nội dung được đăng tải trên trang cá nhân, việc gia hạn áp dụng cho gần 3 triệu hội viên và sẽ được hệ thống tự động thực hiện.

"Chúng tôi xin được dành tặng gần 3 triệu Quý Hội viên của hãng thêm một năm hiệu lực cho tất cả các hạng thẻ mà Quý Hội viên đang sở hữu. (Ví dụ nếu hạn thẻ của Quý Hội viên là 31/10/2026 thì hạn mới sẽ là 31/10/2027). Việc gia hạn thẻ sẽ được hệ thống Bamboo Airways thực hiện và thông báo tự động, giúp các bạn tiếp tục sử dụng những quyền lợi ưu tiên mà không cần phải làm bất cứ thủ tục nào", ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ.

Ông cho biết thêm hãng vô cùng biết ơn và trân trọng những tình cảm gắn bó mà Quý khách đã, đang và vẫn dành cho Bamboo suốt những năm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phục vụ hành khách trên các chuyến bay thời gian tới.

Trước đó, Tập đoàn FLC và Bamboo Airways đã có buổi gặp gỡ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để trao đổi về định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Buổi làm việc có sự tham dự của ông Choi Youngsam – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện Đại sứ quán cùng lãnh đạo FLC, Bamboo Airways và ông Trịnh Văn Quyết.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Choi Youngsam cho biết FLC là đoàn doanh nghiệp đầu tiên đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc trong dịp đầu năm mới. Đại sứ đánh giá cao định hướng phát triển đa lĩnh vực của FLC và cho rằng các dự án hợp tác về đầu tư, du lịch, hàng không có thể góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc.

Đại sứ quán Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường Việt Nam, trong đó có FLC, đặc biệt ở các lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản, hàng không và dịch vụ chất lượng cao.

Theo lãnh đạo FLC, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng do FLC đầu tư, du khách Hàn Quốc hiện chiếm hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm. Ở các điểm đến như Hạ Long, Quy Nhơn và Sầm Sơn, phân khúc doanh nhân và golfer Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đồng thời mở rộng sang các hoạt động MICE và hợp tác doanh nghiệp.

Sau hơn 24 năm hoạt động, FLC đã xây dựng hệ sinh thái gồm du lịch – nghỉ dưỡng – sân golf – hàng không với quỹ đất hơn 10.000 ha, hệ thống khoảng 10.000 phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng cùng mạng lưới sân golf tiêu chuẩn quốc tế. Bamboo Airways – thành viên trong hệ sinh thái này – được giới thiệu là hãng hàng không nhiều năm đạt tỷ lệ đúng giờ cao tại Việt Nam.

Ngay từ giai đoạn đầu mở rộng quốc tế, Bamboo Airways xác định Hàn Quốc là thị trường trọng điểm. Năm 2019, hãng khai trương đường bay thẳng Đà Nẵng – Seoul (Incheon), sau đó mở rộng sang các tuyến bay thường lệ từ Cam Ranh và Hà Nội đến Incheon. Năm 2022, Bamboo Airways ký kết hợp tác với Công ty TD&T (Hàn Quốc), triển khai gần 30 chuyến bay charter đưa du khách Hàn Quốc đến quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Theo kế hoạch, vào tháng 4/2026, FLC dự kiến tổ chức roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc, tiếp nối chương trình từng được triển khai năm 2017 với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lữ hành và tổ chức tài chính.