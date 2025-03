Nông sản từng xuất khẩu hơn 1 tỷ USD của Việt Nam rớt giá thấp nhất 10 năm, chưa đến 2.000 đồng/kg

Hiện phần lớn nguồn nguyên liệu sắn (khoai mì) được đưa về các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chủ yếu được nhập khẩu từ Campuchia. Nguồn nguyên liệu trong tỉnh tuy có nhưng không lớn, dự kiến khoảng 2 tháng nữa, nông dân trong tỉnh mới bắt đầu thu hoạch.

Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên, nhiều xe chở sắn, sắn lát khô ồ ạt đưa về các kho hàng với hàng ngàn tấn mỗi ngày. Các thương lái thu mua sắn chia sẻ, chưa bao giờ giá sắn xuống thấp như hiện nay.

Giá sắn tươi được các lò thu mua từ 1.900 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg với sắn đủ 30 điểm, sắn càng ít điểm giá mua càng thấp. Theo Báo Tây Ninh, đây là mức giá thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Giá sắn lát khô hiện nay khoảng 3.600 đồng/kg. Mọi năm giá sắn tươi dao động khoảng 3.000 đồng/kg nhưng năm nay giá tuột không phanh. Nếu giá này kéo dài, nông dân trồng sắn khó có lãi sau khi thu hoạch.

Một nông dân trồng sắn tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu chia sẻ, với giá sắn hiện tại, trường hợp nông dân không thuê đất thì còn hòa vốn, trường hợp thuê đất cầm chắc lỗ. Không chỉ người thuê đất trồng sắn lo mà các thương lái thu mua sắn non cũng rơi vào cảnh tương tự.

Ảnh: Báo Tây Ninh.

Ông Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh nói với Báo Tây Ninh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá sắn tụt đáy trong 10 năm qua, trong đó, nguyên nhân chính là do Trung Quốc giảm nhập khẩu sắn lát, hiện tại giá ngô (bắp) xuống thấp, các nhà máy chế biến tại Trung Quốc tăng cường sử dụng bắp thay thế sắn lát, dẫn đến nhu cầu sắn lát giảm mạnh.

Năm 2024: Trung Quốc mua hơn 1 tỷ USD sắn Việt Nam

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 2,62 triệu tấn, trị giá 1,15 tỷ USD, giảm 11,1% về lượng và giảm 11,4% về trị giá so với năm 2023.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương nhận định năm 2024, mặc dù xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn giảm so với năm 2023, nhưng đây vẫn là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD.

Tính riêng mặt hàng sắn, năm 2024, xuất khẩu sắn đạt 647,84 nghìn tấn, trị giá 119,07 triệu USD, giảm 43,1% về lượng và giảm 48,6% về trị giá so với năm 2023. Giá bình quân xuất khẩu sắn năm 2024 ở mức 254 USD/tấn, giảm 9,7% so với năm 2023.

Về giá xuất khẩu, năm 2024, giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn giảm nhẹ so với năm 2023. Nguyên nhân do gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng bởi bão lụt nên nhu cầu thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc chậm khiến giá sắn xuất khẩu trong mấy tháng gần đây thường xuyên ở mức thấp. Giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn năm 2024 đạt mức 440,4 USD/tấn, giảm 0,2% so với năm 2023.

Năm 2024, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 92,85% về lượng và chiếm 91,77% về kim ngạch trong tổng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước, đạt 2,43 triệu tấn, trị giá 1,06 tỷ USD, giảm 9,8% về lượng và giảm 10,6% về trị giá so với năm 2023.

Giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam sang Trung Quốc năm 2024 ở mức 435,3 USD/tấn, giảm 0,8% so với năm 2023.