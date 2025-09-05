Nóng: Thái Lan có thủ tướng mới

Như vậy, ông Anutin Charnvirakul kế nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra, người vừa bị bãi nhiệm hôm 29-8 vì bê bối liên quan đến một cuộc điện thoại với Chủ tịch Hạ viện Campuchia Hun Sen.

Ông giành được đa số phiếu, vượt qua ứng cử viên Chaikasem Nitisiri của đảng Pheu Thai trong cuộc đối đầu bầu chọn thủ tướng tại quốc hội lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Ông Anutin Charnvirakul tới trụ sở quốc hội Thái Lan ngày 5-9

Chính trị gia kiêm nhà tài phiệt này vốn đã chiếm ưu thế trước cuộc bỏ phiếu, tuyên bố rằng ông đã đảm bảo được 146 phiếu từ chính đảng Bhumjaithai của mình cùng các đồng minh, trong khi đảng Nhân dân đối lập cho biết 143 nghị sĩ của họ cũng ủng hộ ông. Đảng Nhân dân hiện là khối lớn nhất trong Hạ viện Thái Lan.

Với sự hậu thuẫn quyết định từ phe đối lập, ông Anutin dễ dàng vượt qua ngưỡng hơn một nửa số phiếu tại Hạ viện cần thiết để trở thành thủ tướng, khép lại nhiều ngày kịch tính.

Thừa kế một gia sản trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, chính trị gia 58 tuổi này từng giữ chức phó thủ tướng, bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng y tế.

Ông Anutin từng ủng hộ liên minh của bà Paetongtarn nhưng đã đưa đảng Bhumjaithai rút khỏi chính phủ với lý do không đồng tình với cách xử lý trong căng thẳng biên giới với Campuchia.

Bhumjaithai cam kết sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới trong vòng bốn tháng.