NÓNG: WHO triệu tập ủy ban khẩn cấp, bàn việc kết thúc đại dịch COVID-19

Cuộc họp khẩn cấp hôm 30-1-2020 của WHO, ngày mà Tổng Giám đốc WHO và Ủy ban khẩn cấp đồng thuận coi COVID-19 (lúc đó được gọi là 2019-nCoV hay "virus corona mới") là một PHEIC - Ảnh: WHO