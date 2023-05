Novagroup liên tục bán cổ phiếu Novaland

Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa công bố việc cổ đông lớn là Công ty CP Novagroup đăng ký bán 69,61 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 10-5 đến 8-6. Mục đích là để cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ, nghĩa vụ khác.



Nếu giao dịch thành công, Novagroup giảm sở hữu tại Novaland từ 28,47% còn 24,9%, tức còn nắm 485,5 triệu cổ phiếu NVL.

Đây không phải là lần đầu tiên Novagroup công bố bán cổ phiếu NVL. Trước đó, Novagroup từng nhiều lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu NVL mà công ty này sở hữu. Bản thân Novagroup cũng vừa hoàn tất việc bán ra 38 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ 30-3 đến 28-4 như đăng ký trước đó.

Novagroup là cổ đông lớn nhất của Novaland.

Diễn biến tương tự, một cổ đông lớn khác của Novaland là Công ty CP Diamond Properties vừa đăng ký bán ra 18 triệu cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ ngày 8-5 đến 8-6 cũng với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ. Nếu giao dịch thành công, cổ đông lớn này sẽ giảm sở hữu 202,1 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 10,36%) xuống 184,3 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 9,42%).

Trên thị trường chứng khoán, thị giá NVL đang dừng ở mức 13.550 đồng/cp, tăng hơn 32% so với đáy lịch sử hồi đầu tháng 3. Dù vậy, cổ phiếu này vẫn giảm đến 81% so với thời điểm trước khi lao dốc đầu tháng 11 năm ngoái. Giá trị vốn hoá cũng theo đó bốc hơi 110.000 tỉ sau nửa năm, chỉ còn chưa đầy 26.400 tỉ đồng.

Một diễn biến khác, Novaland vừa có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) về thông tin về việc liên quan đến dự án KCN và Đô thị Việt Phát và Công ty CP đầu tư Tân Thành Long An (Tân Thành Long An). Đây là 1 trong số 54 doanh nghiệp không trả được lãi theo nghĩa vụ cam kết với các trái chủ được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố mới đây.



Novaland cho biết trong quá trình mở rộng phát triển đầu tư các đô thị vệ tinh gần TP HCM, năm 2022, Novaland có hợp tác với vai trò là đơn vị phát triển dự án KCN và Đô thị Việt Phát do Tân Thành Long An làm chủ đầu tư. Trong giai đoạn triển khai một số hoạt động ban đầu cho dự án, Tân Thành Long An đã có yêu cầu Novaland tạm ngừng thực hiện việc phát triển dự án này cho đến khi có thông báo mới.

Novaland không nhận được ủy quyền hay có bất kỳ hợp tác nào khác với Công ty Tân Thành Long An trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh nói chung cũng như việc phát hành trái phiếu nói riêng.

Tân Thành Long An có vốn điều lệ 2.025 tỉ đồng, là chủ đầu tư dự án KCN và khu đô thị Việt Phát (tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Dự án được quy hoạch hiện đại theo mô hình mới kết hợp giữa khu công nghiệp và khu đô thị, trong đó diện tích dành cho KCN là hơn 1.200 ha và đất dành cho khu đô thị là hơn 625 ha được khởi công ngày 17-5-2020.