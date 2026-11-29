Nhiều khách hàng dành thời gian trải nghiệm từng không gian chức năng, các loại hình căn hộ tại The Park Avenue.

Ngày 28/11, Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) chính thức khai trương căn hộ mẫu dự án The Park Avenue, thu hút hàng trăm lượt khách hàng đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu thông tin. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dự án đã hoàn thiện pháp lý và đang được chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại sự kiện, khách hàng được trực tiếp tham quan không gian căn hộ mẫu, tìm hiểu cách bố trí các khu vực chức năng, thiết kế nội thất và khả năng tối ưu diện tích sử dụng. Đây cũng là cơ sở để người mua đánh giá cụ thể hơn về công năng và chất lượng không gian sống trước khi đưa ra quyết định.

Một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của khách tham quan là vị trí dự án tại giao lộ Ba Tháng Hai – Lê Đại Hành, kết nối với trục đường dẫn vào Khu phức hợp thể thao Phú Thọ.

The Park Avenue nằm trong khu vực có hệ thống tiện ích hiện hữu tương đối hoàn chỉnh, từ giáo dục, y tế đến thương mại – dịch vụ. Trong bán kính kết nối của dự án có các trường đại học như Đại học Sài Gòn, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Bách khoa; các cơ sở y tế như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược cùng hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị như Lotte Mart, WinMart và Co.opmart.

Lợi thế này giúp dự án hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu an cư tại khu vực trung tâm, ưu tiên khả năng kết nối giao thông và tiếp cận các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày.

Ông Đinh Ngọc Thuận, khách hàng đến từ phường An Đông, cho biết vị trí tại giao điểm đường Ba Tháng Hai – Lê Đại Hành là điểm gây ấn tượng với ông khi tìm hiểu dự án.

The Park Avenue nằm tại vị trí đắc địa trên giao điểm trục đường Ba Tháng Hai – Lê Đại Hành, phường Phú Thọ (TP.HCM).

Theo ông Thuận, bên cạnh lợi thế kết nối giao thông và hệ thống tiện ích xung quanh, việc dự án hoàn thiện pháp lý, đang được đẩy mạnh thi công cũng là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của khách hàng, nhất là trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng với tiến độ và tính pháp lý của các dự án bất động sản.

Trong khi đó, gia đình ông Lâm Chấn Hưng, đến từ phường Tân Sơn Nhất, đánh giá việc được trực tiếp tham quan căn hộ mẫu và tìm hiểu thông tin từ đội ngũ tư vấn giúp gia đình có cái nhìn cụ thể hơn về không gian sống cũng như tiềm năng của dự án.

Sự kiện khai trương căn hộ mẫu The Park Avenue còn có sự tham dự của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA).

Chia sẻ tại chương trình, ông Châu đề cập đến những vấn đề của thị trường bất động sản TP.HCM, trong đó nhấn mạnh vai trò của việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn cung và tạo điều kiện để thị trường phát triển ổn định, bền vững.

Theo Chủ tịch HoREA, trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng chất lượng và tính minh bạch, những dự án có vị trí thuận lợi, hệ thống tiện ích hiện hữu, pháp lý rõ ràng và được triển khai thực tế sẽ có thêm cơ sở để củng cố niềm tin của khách hàng.

Đại diện Novaland thừa nhận doanh nghiệp hiểu rõ những băn khoăn của khách hàng liên quan đến tiến độ hoàn thiện các dự án trong thời gian qua. Vì vậy, tập đoàn đang nỗ lực từng bước phục hồi hoạt động, đồng thời tập trung nguồn lực để thực hiện các cam kết với khách hàng.

The Park Avenue đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hẹn bàn giao vào giữa năm 2028.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc The Park Avenue tăng tốc thi công và đưa căn hộ mẫu vào hoạt động là một trong những kết quả cụ thể của quá trình này. Novaland kỳ vọng khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và theo dõi những chuyển biến thực tế tại công trường.

The Park Avenue được quy hoạch trên khu đất gần 9.000 m², gồm hai tòa tháp cao 32 tầng, khối đế thương mại 5 tầng và 3 tầng hầm. Dự án phát triển theo mô hình đa chức năng, tích hợp căn hộ ở, thương mại – dịch vụ và văn phòng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, tính đến tháng 11/2026, dự án tiếp tục triển khai các hạng mục thi công phần khối đế. Các công việc chính gồm lắp dựng cốt thép, cốp pha cột và vách tầng 2; lắp dựng cốt thép, đổ bê tông sàn tầng 4.

Novaland dự kiến bàn giao The Park Avenue vào tháng 6/2028. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động giới thiệu sản phẩm và dự kiến mở bán với các chính sách bán hàng dành cho khách hàng.