Novaland tiếp tục ‘khất nợ’ trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 23/5/2025, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 833 tỷ đồng tiền gốc và gần 72,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2123011. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp mới chỉ thanh toán 202,4 triệu đồng tiền gốc và gần 18,6 triệu đồng tiền lãi trái phiếu bằng tài sản khác.

Còn lại gần 832,8 tỷ đồng tiền gốc và hơn 72,4 tỷ đồng tiền lãi chưa được thanh toán. Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này.

Nguồn: HNX

Đến ngày 29/8/2025, Novaland tiếp tục phải thực hiện thanh toán gần 832,8 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123011 nêu trên. Tuy nhiên, cũng với lý do chưa thu xếp đủ nguồn tiền nên doanh nghiệp mới chỉ thanh toán chậm được hơn 8,8 tỷ đồng, còn lại hơn 823,9 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Nguồn: HNX

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123011 phát hành ngày 1/9/2021, với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành lô trái phiếu nêu trên được Novaland sử dụng để thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị Cù Lao Phước Hưng, tỉnh Đồng Nai (tên thương mại là Dự án Đảo Phượng Hoàng) và các dự án đầu tư khác của công ty.

Trong một diễn biến khác, mới đây Novaland đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc sử dụng tài sản để đảm bảo cho các khoản vay của các công ty con.

Theo đó, Novaland sẽ sử dụng tài sản là toàn bộ vốn góp 5.470,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 98,087% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (NVL JSC) để đảm bảo cho nghĩa vụ khoản vay tối đa 2.000 tỷ đồng của NVL JSC tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)- Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Tài sản đảm bảo nêu trên hiện còn đang được đảm bảo cho nghĩa vụ của các khoản trái phiếu do NVL JSC phát hành năm 2020 với tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 1.405 tỷ đồng.

Đồng thời, Novaland cũng thông qua việc sử dụng toàn bộ vốn góp hơn 2.019,4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 53,996% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức để đảm bảo cho nghĩa vụ khoản vay tối đa 1.500 tỷ đồng của chính công ty này tại MB.

Tài sản đảm bảo này hiện còn đang được đảm bảo cho nghĩa vụ của các khoản trái phiếu do Bất động sản Gia Đức phát hành năm 2021 với tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 1.300 tỷ đồng.

Mục đích NVL JSC và Bất động sản Gia Đức vay vốn tại ngân hàng nhằm tài trợ chi phí xây dựng và phát triển lần lượt cho Phân khu 2 và Phân khu 3 tại Dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng (phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nay là phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Được biết, Dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng là một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.



