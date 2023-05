Novaland trả lời về mối liên hệ với Tân Thành Long An - một trong số các Doanh nghiệp không trả được lãi theo nghĩa vụ cam kết với các trái chủ được HNX công bố

Trả lời thắc mắc của Nhà đầu tư trái phiếu về mối liên hệ giữa Novaland và Khu công nghiệp và đô thị Việt Phát (Long An) , Novaland cho biết:

Trong quá trình mở rộng phát triển đầu tư các đô thị vệ tinh gần TP Hồ Chí Minh, năm 2022, Novaland có hợp tác với vai trò là đơn vị phát triển dự án Khu CN và Đô thị Việt Phát do CTCP đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư. Trong giai đoạn triển khai một số hoạt động ban đầu cho dự án, công ty Tân Thành Long An đã có yêu cầu Novaland tạm ngừng thực hiện việc phát triển dự án này cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, Novaland khẳng định không nhận được ủy quyền hay có bất kỳ hợp tác nào khác với Công ty Tân Thành Long An trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh nói chung cũng như việc phát hành trái phiếu nói riêng.

Những ngày vừa qua, CTCP đầu tư Tân Thành Long An đang được quan tâm vì nằm trong danh sách 54 doanh nghiệp không trả được lãi theo nghĩa vụ cam kết với các trái chủ được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố mới đây.

Tân Thành Long An có vốn điều lệ 2.025 tỷ đồng, là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát (tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Đây là dự án được quy hoạch hiện đại theo mô hình mới kết hợp giữa khu công nghiệp và khu đô thị, trong đó diện tích đất dành cho khu công nghiệp là hơn 1.200 ha và đất dành cho khu đô thị là hơn 625 ha được khởi công ngày 17/5/2020.

Với tổng diện tích hơn 1.800 ha, khi hoàn thành KCN Việt Phát sẽ trở thành KCN có diện tích lớn nhất hiện nay.

Khởi công dự án Khu công nghiệp – Đô thị Việt Phát Long An

Tân Thành Long An đã phát hành lô trái phiếu mã TLACH2126001, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 5.000 tỷ đồng, để huy động vốn cho dự án Khu công nghiệp Việt Phát. Tài sản đảm bảo chính là 200 ha đất khu công nghiệp này.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp và đô thị Việt Phát được xây dựng trên tổng diện tích 1.213,70 ha; trong đó, giai đoạn 1 được triển khai trên 290 ha. Tính đến nay, diện tích đất đã san lấp đạt khoảng 242 ha.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên các trục đường của giai đoạn 1 như đường ống cấp nước, cống thoát nước mưa, cống thu gom nước thải, cấp điện chiếu sáng, bó vỉa đã hoàn thành trên 90% khối lượng xây dựng. Phần đường giao thông đã hoàn thành mặt đá cấp phối, đang chờ lún để thảm bê tông nhựa. Nhà máy xử lý nước thải của KCN (tổng công suất 6.000 m³/ngày, đêm; lắp đặt thiết bị với công suất 3.000 m³/ngày đêm) đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, hồ ứng phó sự cố…, đủ điều kiện đi vào hoạt động. Nhà máy nước cấp (công suất 2.000 m³/ngày, đêm) đã hoàn thành xây dựng phần thô cụm bể và cụm nhà, đang chuẩn bị lắp đặt thiết bị. Cổng chào và nhà điều hành cũng đã hoàn thành xây dựng.

Ngày 13/2/2023, Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã nhận được Công văn của Tân Thành Long An hoán đổi gốc và lãi trái phiếu sang giá trị sản phẩm bất động sản của dự án và đề nghị người sở hữu trái phiếu đồng ý giãn thời gian trả lãi tối thiểu 2 năm.

Trước đó, ngày 7/10/2022, Tân Thành Long An đã gửi Công văn số 04/2022-CV-TTLA sang TVSI - đại diện người sở hữu trái phiếu - chấp thuận cho tổ chức phát hành được toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký kết hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng thuê/cho thuê, văn bản thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc cho thuê khu đất dự án. Nguồn tiền thu được từ hoạt động cho thuê nêu trên và các hoạt động khác liên quan (nếu có) về tài khoản dự án.

Ngày 14/10/2022, TVSI đã đồng ý các nội dung được đề xuất theo công văn nêu trên. Tuy nhiên, sau đó, Tân Thành Long An có tên trong danh sách hơn 700 doanh nghiệp bị cơ quan điều tra phong tỏa do liên quan đến vụ án điều tra Vạn Thịnh Phát. Vì vậy, toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty buộc phải tạm dừng.

Đến ngày 7/2/2023, TVSI đã làm việc với Tân Thành Long An đề nghị có phương án xử lý đối với gói trái phiếu của Công ty.

Ngày 13/2/2023, TVSI đã nhận được Công văn đề ngày 10/2/2023 của Tân Thành Long An, đề xuất hai nội dung:

Thứ nhất là hoán đổi gốc và lãi trái phiếu sang giá trị sản phẩm bất động sản của dự án, có thể áp dụng hình thức mua chung, hợp tác đầu tư sản phẩm của dự án trong trường hợp giá trị trái phiếu không đủ giá trị sản phẩm.

Thứ hai là đề nghị người sở hữu trái phiếu đồng ý giãn thời gian trả lãi tối thiểu 2 năm để Tân Thành Long An có thêm thời gian cơ cấu lại công nợ và triển khai kinh doanh bán hàng thu tiền và trả lãi.