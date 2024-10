Novus Fintech thông báo đổi tên mới: Công ty TNHH Equix Technologies

Sự thay đổi này phản ánh cam kết đổi mới sáng tạo của Equix Technologies, đồng thời phù hợp với chiến lược mở rộng và khát vọng toàn cầu, tạo tiền đề cho tương lai khi Equix Technologies đang hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn với các giải pháp công nghệ tài chính toàn diện, xuất sắc.

Theo đó, công ty TNHH Novus Fintech chính thức đổi tên thành công ty THHH Equix Technologies, tên viết tắt là Equix Technologies Co. LTD (tên quốc tế: Equix Technologies Company Limited) với công ty mẹ tại Australia có tên quốc tế là Equix Technologies PTY LTD.

Sau 16 năm xây dựng và phát triển, công ty TNHH Equix Technologies đã trở thành đối tác uy tín hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ và dịch vụ phần mềm ưu việt dành cho ngân hàng và tổ chức tài chính. Equix Technologies cho biết việc thay đổi tên gọi nằm trong chiến lược phát triển và hoàn toàn không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty cũng như quyền lợi của khách hàng, đối tác.

Logo mới Equix Technologies với hình ảnh cánh ong cách điệu đang di chuyển, được truyền cảm hứng từ các nhân sự đang làm việc tại công ty - những người luôn nỗ lực hết mình như những chú ong cần cù, chăm chỉ, luôn thích nghi và đổi mới để mang tới các sản phẩm và dịch vụ tuỳ chỉnh hoàn hảo - đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Về Equix Technologies

Thành lập vào năm 2008, Equix Technologies (trước đây là Novus Fintech) ban đầu tập trung vào thị trường giao dịch ngoại hối. Kể từ đó, Equix Technologies đã mở rộng sang các giải pháp quản lý tài sản, chứng khoán, kết nối dữ liệu, quản lý rủi ro.

Equix Technologies cung cấp các dịch vụ phần mềm toàn diện, kết nối hơn 30 sàn giao dịch trên toàn thế giới. Với công nghệ tiên tiến và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tại các văn phòng toàn cầu, Equix Technologies tự tin thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và kinh tế.

Các sản phẩm chính của Equix Technologies bao gồm: Nền tảng giao dịch và quản lý danh mục đầu tư Equix; Phần mềm giao dịch ngoại tệ Night Vision; Giải pháp kết nối dữ liệu thị trường toàn cầu Market Pulse; Dịch vụ IT tuỳ chỉnh cho thị trường tài chính IT Services.

Địa chỉ:

Tầng 21, Toà nhà Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tầng 25, Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

121 King Street, Melbourne, Victoria 300, Australia

Website công ty: www.equix.com.au

Số điện thoại: +61 3 9068 3968 | +84 24 7300 8999

Email CSKH: contact@equix.com.au

Fanpage: https://www.facebook.com/equixtechnologies