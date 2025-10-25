NSƯT Lê Mai không nhận ra con gái Lê Vi

NSƯT Lê Mai nhiều năm qua nghỉ đóng phim, chuyển về sống cùng con gái thứ hai là NSND Lê Khanh ở phố Phan Đình Phùng (Hà Nội). Sống cùng nhà với con gái nhưng NSƯT Lê Mai vẫn có không gian sinh hoạt riêng. Hôm 24/10, con gái út của bà là diễn viên Lê Vi chia sẻ tình trạng sức khỏe của mẹ.

Nghệ sĩ Lê Vi cho biết NSƯT Lê Mai gần đây sức khỏe yếu đi. Bà không nhận ra khi con gái gọi từ nước ngoài về. "Nhìn ánh mắt mẹ ngây ngô như đứa trẻ, tôi chỉ muốn ôm mẹ vỗ về. Mẹ gầy hơn, chậm chạp và mệt mỏi hơn trước nhiều. Những lần về Việt Nam trước, tôi không dám báo ngày về sợ ngày nào mẹ cũng đếm. Lần này báo trước chẳng hiểu mẹ có nhớ mà đếm nữa không. Tự nhủ Tết này về không đi đâu nữa, chỉ ở nhà với mẹ", diễn viên Lê Vi nói.

NSƯT Lê Mai sống cùng con gái cả là NSND Lê Khanh.

Khi còn khỏe, NSƯT Lê Mai đều đặn ngày hai buổi ra hàng nước chè ở đầu ngõ. Hiện tại bà chỉ quanh quẩn ở nhà.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong năm 2024, bà vẫn minh mẫn, nhớ lại nhiều vai diễn thời trẻ. NSƯT Lê Mai chia sẻ dù vẫn nhớ nghề nhưng mấy năm nay không "đòi" đi đóng phim nữa. Đồng nghiệp của bà là NSƯT Kim Xuyến thường xuyên qua chơi. Hai người là khách quen của quán nước trước cổng nhà.

"Lịch trình của tôi là ăn sáng, ra hàng nước ngồi đến trưa, chiều ngủ dậy lại ra uống nước. Nhiều khán giả nhận ra và ngỏ ý chụp ảnh cùng. Ngày nào tôi không ra quán nước, Lê Khanh còn nhắc mẹ đi cho đỡ buồn", NSƯT Lê Mai kể. Bà cho biết từ khi mắc bệnh xương khớp, đi lại khó khăn hơn.

Gia đình NSƯT Lê Mai có truyền thông gắn bó với nghệ thuật, với nhiều nghệ sĩ thành danh ở các lĩnh vực. Nghệ sĩ Lê Mai sinh năm 1938 tại Hải Phòng, xuất thân trong một gia đình có cả bố và mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu.

Cha của bà là nhà thơ - nhà viết kịch Lê Đại Thanh. Mẹ của bà là diễn viên Đinh Thị Ngọc Anh - người đầu tiên đóng vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu trên sân khấu văn nghệ ở Hải Phòng. Nghệ sĩ Lê Mai vừa nhận danh hiệu NSƯT đầu năm 2024.

Nghệ sĩ Lê Mai bên con, cháu.

Nghệ sĩ Lê Mai kết hôn với NSND Trần Tiến - tên tuổi gạo cội trong làng sân khấu kịch Việt Nam - nhưng sớm chia tay từ năm 1970. Họ có ba người con gái đều thành danh trong nghệ thuật là NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân và nghệ sĩ Lê Vi.

NSND Lê Khanh có sự nghiệp rực rỡ hơn cả và duy trì hoạt động nghệ thuật ở tuổi xế chiều. Chị vừa đóng phim điện ảnh, tham gia phim truyền hình và làm công tác đào tạo diễn viên trẻ. NSƯT Lê Vân nghỉ đóng phim từ sớm. Nghệ sĩ Lê Vi sống ở Pháp nhiều năm qua.