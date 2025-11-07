NSƯT Tân Nhàn đảm nhiệm vai trò quan trọng trong sự kiện đặc biệt của Nhạc viện

GS.NSND Trung Kiên là một nghệ sĩ lừng danh, một người thầy mẫu mực, là cây cây đại thụ của nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam. Ông là một trong những tên tuổi tiêu biểu, là nghệ sĩ, nhà sư phạm đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp âm nhạc cách mạng và công tác đào tạo thanh nhạc.

TS.NSND Quốc Hưng, Giám đốc HVANQGVN cho biết: “Tên tuổi của thầy, GS.NSND Trung Kiên gắn liền với sự trưởng thành của nền thanh nhạc Việt Nam, với những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử HVANQGVN”.

Đại diện BTC chương trình “Lời ca còn mãi” chia sẻ về quá trình thực hiện đêm nhạc

Chương trình “Lời ca còn mãi” tri ân GS.NSND Trung Kiên diễn ra tối 16/11, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chương trình do Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN) sản xuất, Vàng Son Một Thuở thực hiện, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS-NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc HVANQGVN, Tổng đạo diễn TS-NSƯT Tân Nhàn, ThS Nguyễn Thị Bích Hồng chỉ đạo sản xuất.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, là những học trò xuất sắc của GS.NSND Trung Kiên như: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên… cùng các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Thủy, Bích Hồng, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Nguyên Vũ, Khánh Ly, Quang Tú, Mạnh Hoạch, Thu Hằng, Hương Ly, Minh Tuyến, Thăng Long...

Cùng các nghệ sĩ pianist: TS-NSƯT Trịnh Minh Trang, Ths Bùi Đăng Khánh, Ths Nguyễn Lệ Thuyên Hà, Ths Nguyễn Thanh Giang…

TS.NSND Quốc Hưng, Giám đốc HVANQGVN đóng vai trò chỉ đạo nghệ thuật đêm nhạc

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lời ca còn mãi” được chia làm 3 phần: Nguồn cội của thanh nhạc bác học, Dòng chảy âm nhạc cách mạng và Dòng nhạc lãng mạn và đương đại. 3 phần của chương trình sẽ khái quát sự nghiệp, sự cống hiến của GS.NSND Trung Kiên đối với âm nhạc nước nhà và vai trò “kiến trúc sư” trong giảng dạy, đào tạo thanh nhạc của Việt Nam, đồng thời cho thấy sự tiếp nối di sản âm nhạc của người thầy, người nghệ sĩ lừng danh.

TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình cho biết: “Mỗi tiết mục trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lời ca còn mãi” không chỉ là một màn trình diễn mà giống như một chương trong cuốn hồi ký bằng âm nhạc tôn vinh GS.NSND Trung Kiên - người thầy cần mẫn, lặng lẽ góp từng viên gạch đặt nền móng cho đào tạo, giảng dạy thanh nhạc Việt Nam”.

Chia sẻ về quá trình thực hiện đêm nhạc, NSƯT Tân Nhàn nói thêm: “Hiện giờ Tân Nhàn cũng hơi lo lắng nhưng bên cạnh vẫn luôn có những người thầy cố vấn tuyệt vời về chất lượng nghệ thuật… Xây dựng chương trình về người thầy lớn, cây đại thụ của nền thanh nhạc, điều đó áp lực nhưng chúng tôi làm bằng tất cả tình cảm, sự kính trọng với thầy. Khi thực hiện chương trình, trong lòng tôi nhớ lại rất nhiều cảm xúc ngày thầy còn sống, dìu dắt mình. Thực sự áp lực nhưng cũng hạnh phúc vô cùng”.

TS.NSƯT Tân Nhàn, Tổng đạo diễn chương trình xúc động chia sẻ về người thầy - NSND Trung Kiên

Xen giữa các tiết mục là những thước phim tư liệu quý, tái hiện hình ảnh NSND Trung Kiên - người thầy giản dị, tận tụy đi sớm về khuya, luôn hết lòng vì nghệ thuật và học trò. Ông đã sống một cuộc đời tận hiến cho âm nhạc, không chỉ đào tạo nên lớp nghệ sĩ hàng đầu như NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, Anh Thơ, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng..., mà còn luôn quan tâm, phát hiện và nâng đỡ những giọng ca trẻ đang tiếp nối con đường thính phòng.

Đặc biệt trong số các nghệ sĩ tham gia có ca sĩ Bích Thủy, người từng được mệnh danh là “Nữ hoàng Opera Việt Nam” trở về từ Áo tham gia biểu diễn. Ca sĩ Bích Thủy từng chia sẻ, chị có thể kiên định theo đuổi được opera và thành công là nhờ sự động viên, dìu dắt của người thầy đáng kính - GS.NSND Trung Kiên. Sự trở về, tham gia biểu diễn của chị trong chương trình lần này là lời tri ân từ đáy lòng đến người thầy đã giúp mình vượt qua rất nhiều thử thách của nghề để trưởng thành, tỏa sáng.

Đặc biệt, “Lời ca còn mãi” là một đêm nhạc tri ân xúc động không bán vé, nơi gặp gỡ của tình thầy trò, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối quá khứ và hiện tại, để tưởng nhớ và tôn vinh người nghệ sĩ tài hoa, người thầy mẫu mực, người đã để lại những “di sản” nghệ thuật đầy dấu ấn.