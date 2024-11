NTK Hà Linh Thư ra mắt BST thu đông tại Vietnam International Fashion Week 2024, chọn Á quân The New Mentor 2023 làm ‘‘nàng thơ’’

Là gương mặt quen thuộc tại Vietnam International Fashion Week, mùa thu đông năm nay, Hà Linh Thư tiếp tục góp mặt cùng bộ sưu tập Pre-Fall mới nhất với chủ đề 50 Shades of Turquoise (Tạm dịch: 50 sắc thái của ngọc lam).

Vẫn khai thác chất liệu nhung lụa - vốn là thế mạnh đã làm nên thương hiệu Hà Linh Thư biết bao nhiêu năm, bộ sưu tập Pre-Fall 50 Shades of Turquoise mang đến luồng gió mới cho tủ đồ của phái đẹp cùng các thiết kế thanh lịch, tươi mới, trẻ trung. Sự cân bằng tinh tế giữa nét đẹp Á đông và phong cách đương đại là điều mà nhà thiết kế luôn trung thành và định hướng cho những khách hàng của mình.

BST mới nhất của NTK Hà Linh Thư mang tên 50 Shades of Turquoise (Tạm dịch: 50 sắc thái của ngọc lam).

“Tôi muốn nhắn nhủ đến phụ nữ qua bộ sưu tập có tone Turquoise rằng, màu sắc mềm mại này sẽ khiến tâm hồn họ trở nên thư giãn, giống như cảm giác của nước biển êm ả lúc trời quang. Hãy luôn giữ cho tinh thần của mình bình yên, tĩnh tại để sẵn sàng vượt qua mọi áp lực của cuộc sống”. - NTK Hà Linh Thư chia sẻ.

Theo Hà Linh Thư, Turquoise là màu sắc được yêu thích trong các nền văn hóa khác nhau, từ trang sức truyền thống đến các thiết kế hiện đại. Với nghệ thuật phương Tây, nó là biểu tượng của sự tự do, phóng khoáng, mang nét lãng mạn, mềm mại. Còn trong văn hóa phương Đông, tone màu này mang nhiều giá trị văn hóa, thể hiện sự thịnh vượng, bình yên. Từ cảm hứng dồi dào của nghệ thuật và văn hóa ấy, bộ sưu tập 50 Shades of Turquoise thể hiện sự tôn vinh của Hà Linh Thư dành cho giá trị lịch sử qua các thiết kế hiện đại với váy suông, váy dáng chữ A, trendcoat, áo dài…

Trên mỗi bộ cánh, đội ngũ sáng tạo của Hà Linh Thư khéo léo tạo những điểm nhấn mang đậm sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại thông qua từng chi tiết thiết kế nhỏ hay những hoạ tiết thêu thủ công. Đặc biệt, xanh ngọc lam được biến hóa ‘50 sắc thái’ phong phú khi được kết hợp với một số màu khác như trắng, hồng, đen, xanh lục, xanh lá… khiến Turquoise cuốn hút, có chiều sâu hơn.

Á quân The New Mentor 2023 - Hương Giang trong các thiết kế mới nhất của Hà Linh Thư.

Trong bộ ảnh quảng bá cho bộ sưu tập Pre-Fall 50 Shades of Turquoise, Hà Linh Thư đã chọn Hương Giang (Á quân The New Mentor 2023) làm nàng thơ. Không chỉ sở hữu vóc dáng thanh mảnh, gương mặt có nhiều nét Á đông, Hương Giang còn có khả năng diễn xuất đa dạng trước ống kính và biến hóa không ngừng. Cô cũng là gương mặt mở màn cho màn trình diễn bộ sưu tập với gần 40 thiết kế mới của Hà Linh Thư tại Vietnam International Fashion Week thu đông 2024, được tổ chức Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) vào ngày 16/11 tới.