NTK Tuyết Lê gây ấn tượng mạnh với thời trang thượng lưu tại New York Couture Fashion Week

NTK Tuyết Lê là một trong những nhà sáng tạo về thời trang nổi tiếng của Việt Nam với những thiết kế thời thượng và đẳng cấp. Các thiết kế của cô được nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới chọn mặc trong những sự kiện quan trọng hoặc xuất hiện trên những tạp chí lớn như: Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss Earth 2015 Angelia Gabrena Ong, diễn viên Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Trương Bá Chi, Ngô Cẩn Ngôn…

Sau thành công khi mang đến bộ sưu tập Rose Secret tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2022, NTK Tuyết Lê đã được vinh danh là Nhà thiết kế của năm tại lễ trao giải Harper’s Bazaar Star Awards 2022. Cũng trong sự kiện này cô tiếp tục khiến người mộ điệu thời trang "mắt tròn mắt dẹt" với bộ sưu tập Heritage với sự trình diễn của những chân dài đình đám. Bộ sưu tập được Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 Lalela Mswane, chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Gerhard Parzutka Von Lipinski, chủ tịch cuộc thi Nam vương quốc tế Rosko Dickinson đánh giá cao khi tham gia sự kiện.

Trong bộ sưu tập mang tên Valse of the Earth - Điệu Valse của Trái đất, Tuyết Lê tiếp tục khẳng định khả năng biến hoá của mình với những sáng tạo không ngừng nghỉ khi trình diễn tại tòa nhà giáo đường lâu đời nhất còn tồn tại ở Thành phố New York - The Angel Orensanz Foundation.

Ở mùa thứ 40 của tuần lễ thời trang này, nữ nhà thiết kế kể về sự vận hành của trái đất như những vũ điệu tuyệt đẹp của thiên nhiên.

"Trong trí tưởng tượng của một người làm nghệ thuật như tôi, trái đất đang nhảy những điệu Valse bay bổng giữa ngân hà, trong một sân khấu hoa lệ giữa ánh sáng của "kỹ thuật viên" hoành tráng là mặt trời và tấm phản quang khổng lồ là mặt trăng", NTK Tuyết Lê chia sẻ.

Mở màn cho bộ sưu tập, người mẫu đình đám của Thái Lan - Mimi Tao tạo ấn tượng trong bộ cánh lông vũ xếp tầng nổi bật với hai màu chủ đạo là đen và xanh biển. Cùng với áo choàng tạo nên sự quyền lực của một vì sao và cũng uyển chuyển, thi vị của của một tâm hồn bay bổng.

Giữ vị trí vedette là Miss Global 2023 - Ashley Melendez, cô xuất hiện như một nữ thần trái đất với bộ cánh kết hợp màu xanh lá với điểm nhấn và các màu đỏ, xanh biển, vàng là những màu sắc đặc trưng trong tự nhiên bao la. Tạo nên khối vững chắc cho hành tinh mà con người đang sinh sống cùng vạn vật tươi đẹp.

Trong phần chào kết, NTK Tuyết Lê xuất hiện xinh đẹp cạnh nàng hậu đến từ Puerto Rico. Ngoài tài năng, nữ nhà thiết kế còn sở hữu gương mặt như hoa hậu, cô luôn nổi bật trong các sự kiện với những bộ cánh tinh tế, hoành tráng do mình sáng tạo.

Tuyết Lê là NTK đầu tiên ở Việt Nam được Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss World 2013 Megan Young, Miss Internatinal 2016 Kylie Fausto Verzosa lựa chọn trang phục để chụp hình trang bìa cho tạp chí Harper’s Bazaar danh tiếng.

Năm 2018, nữ NTK gốc Hà Nội đã có cơ hội hợp tác với nữ diễn viên Triệu Vy. Năm 2020, các thiết kế của cô tiếp tục được minh tinh Hoa ngữ Phạm Băng Băng lựa chọn. Cô cũng trở thành NTK Việt Nam đầu tiên đạt giải cao nhất Liên hoan phim Ngắn & Thời trang GSF Cannes 2018 tại Pháp và sau đó "tiếng lành đồn xa" tên tuổi của cô vươn cao trên bản đồ thời trang thế giới.

Tuần lễ Thời trang New York Couture Fashion Week là một trong những sự kiện về thời trang lâu đời, được tổ chức 2 mùa mỗi năm và là sự kiện tuần lễ thời trang lớn hướng tới khách hàng thượng lưu. Sự kiện hội tụ các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, đồng thời thu hút giới yêu thời trang khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng các bộ sưu tập mới.