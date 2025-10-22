Nữ ca sĩ hải ngoại phải gồng gánh, mua đồ diễn trả góp: "Tôi không có tiền trả hết"

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và nhà thiết kế Thái Nguyễn, đồng thời nói thẳng về khó khăn kinh tế.

Thái Nguyễn và Hồng Nhung

Cô nói: "Điều tôi thích nhất ở Thái Nguyễn là không bao giờ phải nịnh bợ bất cứ người nghệ sĩ nào hay người đối tác nào. Thái Nguyễn không bao giờ vì tiền bạc, lợi nhuận mà phải cúi đầu trước bất cứ người nào.

Vì thế, khi mọi người làm việc với Thái Nguyễn phải có niềm tin rằng ở góc nhìn của Thái về thời trang. Tức là khi Thái nói có vấn đề là có vấn đề và nói được là nó rất được.

Liveshow của tôi trước giờ đều do Thái Nguyễn làm đồ, lo lắng mọi thứ. Những lúc tôi gặp chuyện này chuyện kia cũng nhờ Thái hỗ trợ.

Đặc biệt, mỗi lần may đồ của Thái Nguyễn, tôi đều phải trả góp, không có tiền trả hết luôn. Thái cũng nhắn tin rất nhẹ nhàng: "Bà ơi, tháng này tôi lấy tiền được chưa". Tôi nhắn lại: "Cho tôi thêm một tuần nữa nhé". Thái đồng ý luôn: "Ừ, có bao nhiêu trả bấy nhiêu cũng được, không thì tất cả nhé".

Những lời như vậy với tôi rất khích lệ, đồng cảm. Mỗi tuần tôi đều đi show, cần đồ để mặc nhưng tôi phải lo lắng, gồng gánh mọi thứ trong cuộc sống. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thu xếp tiền nong.

Bản thân Thái Nguyễn cũng phải lo đủ thứ tiền, tiền vải, tiền nhân công, tiền mặt bằng… đủ thứ tiền. Kinh doanh mà, một tháng phải trả đủ thứ tiền mà gặp khách hàng nào cũng đòi trả góp như tôi chắc thôi luôn.

Bây giờ Thái Nguyễn cũng không làm đồ cho ca sĩ nữa, chỉ làm cho cô dâu, áo dài và những đồ văn hóa Việt Nam để khẳng định vị trí trong nghề, đưa văn hóa Việt Nam vào thị trường Hollywood chứ không phải trong cộng đồng người Việt ở Mỹ nữa".

Được biết, Nguyễn Hồng Nhung vừa sinh con thứ ba với bạn trai ở tuổi 46. Nữ ca sĩ cũng đang làm chủ một phòng trà tại Mỹ, nơi tổ chức các show nhạc, ăn uống, ca hát. Cô cũng được biết tới là một trong những ca sĩ đắt show nhất hải ngoại hiện nay, cuối tuần nào cũng có show đi hát liên tục.