Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ hải ngoại phải gồng gánh, mua đồ diễn trả góp: "Tôi không có tiền trả hết"

22-10-2025 - 14:53 PM | Lifestyle

"Mỗi lần may đồ của Thái Nguyễn, tôi đều phải trả góp, không có tiền trả hết luôn" – Nguyễn Hồng Nhung nói.

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và nhà thiết kế Thái Nguyễn, đồng thời nói thẳng về khó khăn kinh tế.

Nữ ca sĩ hải ngoại phải gồng gánh, mua đồ diễn trả góp: "Tôi không có tiền trả hết"- Ảnh 1.

Thái Nguyễn và Hồng Nhung

Cô nói: "Điều tôi thích nhất ở Thái Nguyễn là không bao giờ phải nịnh bợ bất cứ người nghệ sĩ nào hay người đối tác nào. Thái Nguyễn không bao giờ vì tiền bạc, lợi nhuận mà phải cúi đầu trước bất cứ người nào.

Vì thế, khi mọi người làm việc với Thái Nguyễn phải có niềm tin rằng ở góc nhìn của Thái về thời trang. Tức là khi Thái nói có vấn đề là có vấn đề và nói được là nó rất được.

Liveshow của tôi trước giờ đều do Thái Nguyễn làm đồ, lo lắng mọi thứ. Những lúc tôi gặp chuyện này chuyện kia cũng nhờ Thái hỗ trợ.

Đặc biệt, mỗi lần may đồ của Thái Nguyễn, tôi đều phải trả góp, không có tiền trả hết luôn. Thái cũng nhắn tin rất nhẹ nhàng: "Bà ơi, tháng này tôi lấy tiền được chưa". Tôi nhắn lại: "Cho tôi thêm một tuần nữa nhé". Thái đồng ý luôn: "Ừ, có bao nhiêu trả bấy nhiêu cũng được, không thì tất cả nhé".

Nữ ca sĩ hải ngoại phải gồng gánh, mua đồ diễn trả góp: "Tôi không có tiền trả hết"- Ảnh 2.

Những lời như vậy với tôi rất khích lệ, đồng cảm. Mỗi tuần tôi đều đi show, cần đồ để mặc nhưng tôi phải lo lắng, gồng gánh mọi thứ trong cuộc sống. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thu xếp tiền nong.

Bản thân Thái Nguyễn cũng phải lo đủ thứ tiền, tiền vải, tiền nhân công, tiền mặt bằng… đủ thứ tiền. Kinh doanh mà, một tháng phải trả đủ thứ tiền mà gặp khách hàng nào cũng đòi trả góp như tôi chắc thôi luôn.

Bây giờ Thái Nguyễn cũng không làm đồ cho ca sĩ nữa, chỉ làm cho cô dâu, áo dài và những đồ văn hóa Việt Nam để khẳng định vị trí trong nghề, đưa văn hóa Việt Nam vào thị trường Hollywood chứ không phải trong cộng đồng người Việt ở Mỹ nữa".

Được biết, Nguyễn Hồng Nhung vừa sinh con thứ ba với bạn trai ở tuổi 46. Nữ ca sĩ cũng đang làm chủ một phòng trà tại Mỹ, nơi tổ chức các show nhạc, ăn uống, ca hát. Cô cũng được biết tới là một trong những ca sĩ đắt show nhất hải ngoại hiện nay, cuối tuần nào cũng có show đi hát liên tục.

Nữ ca sĩ lấy chồng Chủ tịch, dùng 2 máy bay chở 500 khách dự đám cưới, sinh con liền sắm siêu biệt thự

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong rạp cưới mái vòm 3.000 m2 được nhà chồng Đỗ Thị Hà dựng bên bờ sông Nhật Lệ

Bên trong rạp cưới mái vòm 3.000 m2 được nhà chồng Đỗ Thị Hà dựng bên bờ sông Nhật Lệ Nổi bật

Túi Hermès đắt nhất hành tinh được xách bởi người đàn bà giàu nhất châu Á

Túi Hermès đắt nhất hành tinh được xách bởi người đàn bà giàu nhất châu Á Nổi bật

Cuộc đời bi kịch của ái nữ Vua sòng bạc Macau

Cuộc đời bi kịch của ái nữ Vua sòng bạc Macau

14:20 , 22/10/2025
"MC quốc dân" nợ gần 150 tỷ

"MC quốc dân" nợ gần 150 tỷ

13:59 , 22/10/2025
Tình trạng rạp cưới của "cậu cả" Viết Vương - Đỗ Hà ở Quảng Trị trước khi bão số 12 đổ bộ

Tình trạng rạp cưới của "cậu cả" Viết Vương - Đỗ Hà ở Quảng Trị trước khi bão số 12 đổ bộ

13:38 , 22/10/2025
Du khách Philippines "sốc" trước bát cơm ở Việt Nam

Du khách Philippines "sốc" trước bát cơm ở Việt Nam

13:16 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên