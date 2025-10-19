Nữ ca sĩ vừa nhận chức Giám đốc: Làm lại cuộc đời, tìm thấy an yên ở tuổi 41 sau biến cố hôn nhân, nợ nần

Amy Lê Anh sinh năm 1984 được biết đến là một ca sĩ phòng trà với chất gọng trầm khàn da diêt. Cô từng đạt Huy chương Bạc Tiếng hát phát thanh Đài VOH năm 2004. Amy Lê Anh còn được yêu mến khi lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ 7 khi tham gia nhiều phim như: Phượng Khấu, Bánh bèo hữu dụng, Kỳ án chốn hậu cung, Chuyện kể người chết…

Bên cạnh đó, cháu gái danh ca Giao Linh còn 2 lần đoạt vương miện tại các cuộc thi nhan sắc: Hoa hậu Áo dài Việt Nam – Paris 2016; Hoa hậu Đại sứ Quý bà Việt Nam toàn cầu 2017… Tên của nữ ca sĩ 8x cũng gắn với chuỗi sự kiện Hành trình Văn hóa thương mại Việt Nam ở nhiều quốc gia.

Vậy nhưng ở tuổi ngoài 40, Amy Lê Anh bỗng dưng đi làm “nhân viên văn phòng”. Sự thay đổi này không khỏi khiến nhiều người bất ngờ.

Amy Lê Anh là cháu gái danh ca Giao Linh.

Đau thương phải trả bằng máu và nước mắt

- Đang là người của công chúng, ngoài 40 tuổi, chị lại quyết định đi làm “nhân viên văn phòng”. Điều gì đã dẫn tới quyết định này và chị cảm nhận thế nào sau một thời gian ngày làm 8 tiếng, quay cuồng với KPI?

Quyết định này khá là ngẫu nhiên sau cả một chặng đường dài tôi hoạt động tự do, không ai định hướng cho mình và mình có quá nhiều thất bại đau thương, những mất mát phải trả bằng máu.

Đến một thời điểm, tôi nghĩ nên chăng mình thay đổi môi trường. Một người anh, một người bạn mời tôi về làm việc từ lâu rồi. Trong một buổi chiều, tôi nghĩ, hay là mình thử sức. Và tôi đồng ý về làm Giám đốc thương mại quốc tế cho một tập đoàn đa ngành.

Những ngày đầu tiên đi làm “nhân viên văn phòng” cũng rất hứng thú. Thời gian đầu, tôi chậm hơn so với các bạn trẻ nhưng tôi không nản, tôi cố gắng. Tôi đồng cảm với các bạn về áp lực thời gian, về KPI.

Tôi cũng bị áp KPI. Tôi khá là vất vả để thích ứng với điều đó. Ngày trước tôi làm chủ còn giờ đi làm công nên phải cố gắng xem khả năng mình tới đâu. Và điều đó giúp tôi có lộ trình rất rõ ràng.

Ngày nào cũng giờ đó dậy đi làm, tới ngày nghỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trước mình tự do thì giờ cuộc sống có nề nếp, khuôn khổ, cảm thấy trưởng thành hơn và có động lực hơn.

Và tôi thấy rằng, nếu chúng ta không có người định hướng, không có áp lực về kết quả thì mình sẽ không có động lực để cố gắng, để kiên trì. Có lẽ đây là một bước tiến mới với tôi và điều đó rất thú vị.

Tôi năng động hơn, không bị động như trước. Ngày trước không thích thì mình ngưng nhưng giờ ngưng là không hoàn thành nhiệm vụ. Và điều đó giúp tôi vượt qua được giới hạn của bản thân. Nói chung, hiện giờ, tôi rất vui với công việc mới.

Nữ ca sĩ hiện là Giám đốc thương mại quốc tế cho một tập đoàn đa ngành tại TPHCM.

- Như chị vừa chia sẻ, chị từng đi qua những trải nghiệm đau thương. Xin hỏi đó là gì?

Trong hơn 10 năm tạo dựng Hành trình văn hóa thương mại Việt Nam, tôi đặt để rất nhiều ước mơ, hoài bão của mình. Về mục tiêu thì tôi hoàn thành nhưng về chất lượng chương trình và tài chính thì chưa, thất bại quá nhiều, mất mát quá nhiều.

Có những lúc tôi tưởng mình không thể gượng dậy nổi, phải kết thúc trong sự nợ nần, áp lực. Có những khi túng quẫn đến nỗi tôi nghĩ đến việc kết thúc cả sự sống. Tôi đã trả bằng máu và cả nước mắt.

Nhưng trời thương, tôi cố gắng kiên trì và nuôi ước mơ tới giờ, trải qua nhiều giai đoạn để tạo dựng hành trình mà ở đó thể hiện rõ tinh thần yêu văn hóa Việt Nam, yêu con người Việt Nam cũng như mong muốn đóng góp sức mình vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Năm nay, tôi được đón nhận hơn và viết lại câu chuyện của chính mình sau khi đi qua hành trình khó khăn và gian khổ. Giờ tôi bắt đầu được hái chút quả ngọt.

Tôi đã hoàn thành xong bằng Thạc sĩ, học xong lớp về quản trị kinh tế, quản trị lãnh đạo… Và giờ ít nhiều gì tôi có kinh nghiệm hơn từ thực chiến và cả kiến thức trong sách vở trường lớp, hy vọng tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh tốt hơn.

Ở tuổi 41, nữ ca sĩ vẫn chăm chỉ học tập để phát triển bản thân.

- Hiện tại, chị đã xử lý xong hậu quả của những thất bại đó chưa?

Tôi vẫn đang xử lý vì nó quá lớn so với những gì mà tôi tưởng tượng trước khi làm. May mắn là tôi gặp được những người tốt. Dù họ phản ứng tiêu cực ban đầu nhưng tới giờ phút này, họ rất ưu ái khi thông cảm và đưa ra hướng xử lý tốt để tôi có cơ hội sửa lại.

Giờ tôi tập trung phát triển bản thân, đi làm để bù đắp lại, trả lại các phần tồn đọng đó chứ không vay nợ. Cứ túc tắc thì tôi sẽ trả hết thôi. Sông có khúc người có lúc. Khi mình mất hết tất cả, mình mới biết mình có gì. Quan trọng là mình phải kiên trì đi hết đoạn đường mình muốn thì mới thấy lối ra ở đâu.

“Sau 5 năm, tình yêu của tôi đã đơm hoa kết trái”

- Có thể thấy là Amy Lê Anh ngã ở đâu đứng lên ở đó và điều đó thật sự là không dễ dàng?

Chính xác là vậy. Tôi xuất thân là nghệ sĩ nên để nói đến kinh doanh thì phải có kiến thức về kinh doanh. Tôi vào con đường này tay ngang, thiếu kiến thức để điều hành, sắp xếp các bộ máy tổ chức nên ngã ngựa.

Tôi đi học để làm lại, vực lại, dựng lại, ngay cả trong cách hành xử với đối tác của mình, và tất cả đều phải bằng cái tâm.

Đến giờ này, mọi người bảo tôi khác quá. Có lẽ là vì tôi đã hiểu được cuộc sống và sắp xếp lại được các mối quan hệ đó. Tôi hành xử nhẹ nhàng, tích cực hơn nên mọi thứ được giải quyết ổn thỏa và cũng là chừa cho mình một cơ hội để vươn lên.

Một hạt giống trước khi vươn lên thì nó đã bị vùi xuống đất. Tôi phải chấp nhận bị vùi lấp, chấp nhận tất cả những gì dưới đất thì mới có cơ hội vươn lên. Tôi sống theo triết lý đó.

Amy Lê Anh trải qua nhiều biến cố từ đời tư lẫn sự nghiệp.

Tôi nghĩ tất cả đều là kinh nghiệm quý giá mà không trường lớp nào dạy được. Tôi biết ơn thời điểm đó giúp tôi nhận thức đúng lúc để có cuộc sống tương đối ổn định.

Ổn định về nhân sinh quan, cân bằng từ trong tâm thì mới sắp xếp được cuộc sống. Chấp nhận và bằng lòng với mọi thứ đến với mình, sửa và làm lại hành trình mới trong cuộc đời.

- Có vẻ như Amy Lê Anh đã thay đổi rất nhiều so với thời gian trước?

Khoảng 4 năm trở lại đây, tôi tìm được con đường Phật đạo và giác ngộ. Tôi chấp nhận được tất cả mọi thứ xảy ra, diễn ra trong cuộc sống của mình. Tôi nhẫn hơn, bớt nóng hơn, nhìn sự việc đa chiều hơn, tích cực, nhẹ nhàng, không gay gắt như trước.

Nhờ vậy tôi giải quyết được rất nhiều mâu thuẫn. Mâu thuẫn bên trong con người mình và mâu thuẫn với những chuyện tiêu cực xảy ra, trong các mối quan hệ. Tôi nhẫn được cả với những người đang tấn công tôi.

Ngày xưa tôi sẽ đối đầu lại, giờ tôi chọn im lặng và nghĩ, có thể tôi đã làm gì đó khiến họ không hài lòng nên họ mới phản ứng. Họ phản ứng vì họ chưa tìm được sự an yên trong lòng giống như mình. Đó là chuyện bình thường. Còn mình giác ngộ, mình tỉnh thức thì mình đón nhận bình thản và sống tích cực.

Tôi kiềm được sự sân si trong lòng mình và thấy rất an yên. Giờ chuyện gì xảy ra, tôi cũng tiếp nhận nhẹ nhàng hơn. Quả ngọt nhất là tôi thay đổi được bản thân và nhận lại được quả ngọt từ gia đình, công việc.

Cô tìm thấy sự an yên khi đến với Phật pháp.

"Viết lại" cuộc đời mình ở tuổi 41.

- Còn về chuyện tình cảm riêng tư của Amy Lê Anh thì sao?

Cuộc sống riêng của tôi rất hạnh phúc. Sau 5 năm, tình yêu của tôi đã đơm hoa kết trái. Ông xã ngày càng yêu tôi hơn. Hai người ngày càng hiểu nhau hơn và có mục tiêu chung là cùng nhau thay đổi, phấn đấu, xây dựng hạnh phúc hiện tại bền vững.

Anh hỗ trợ tôi rất nhiều về tư duy, định hướng trong sự nghiệp. Tôi hy vọng đây sẽ là một hành trình mới, một câu chuyện mới của cuộc đời. Bởi vì thời gian đầu, có những lúc tưởng chúng tôi không thể đi chung với nhau được. 2 cái tôi đều lớn, thậm chí đã bỏ nhau rồi nhưng lại quay lại.

Chúng tôi gắn bó với nhau từ những bữa cơm gia đình. Tôi xác định mình sẽ thay đổi trước, tôi kiên nhẫn và chiều anh. Sự nỗ lực, nhẫn nại của tôi có kết quả. Tới một lúc anh nhìn thấy và thay đổi dần để 2 người hòa hợp nhau hơn.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc chị hạnh phúc!