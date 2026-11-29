Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ đại gia Mỹ Lệ.



Tại chương trình tuần này, Mỹ Lệ chia sẻ quan điểm nghề nghiệp: "Tôi nói thẳng, một nghệ sĩ muốn tạo dấu ấn cần hội tụ nhiều yếu tố như giọng hát, ngoại hình, kinh nghiệm biểu diễn và khả năng truyền tải cảm xúc.

Mỹ Lệ

Tuy nhiên, giữa nhiều gương mặt cùng hoạt động nghệ thuật, điều khiến khán giả ghi nhớ một người chính là nét độc đáo không thể thay thế. Cứ trưng trổ đủ thứ mà không có nét riêng thì cũng thế.

Bản thân tôi từng chịu ảnh hưởng từ nhiều giọng ca nổi tiếng thế giới như Whitney Houston, Celine Dion, hay cô Khánh Hà, Lê Dung.

Nhưng tôi đã quyết tâm chuyển hướng từ âm nhạc cổ điển sang nhạc trẻ. Dù được đào tạo opera chuyên nghiệp, tôi lại có tình yêu đặc biệt với dòng nhạc pop đương đại, chịu ảnh hưởng từ những giọng ca và ban nhạc quốc tế nổi tiếng.

Sự yêu thích ấy khiến tôi lựa chọn con đường gần gũi hơn với thị hiếu khán giả, thay vì tiếp tục hoạt động theo hướng đào tạo ban đầu. Với tôi, đây là quyết định xuất phát từ sự thấu hiểu khả năng và sở thích của bản thân".

Về sự nghiệp của mình, Mỹ Lệ tâm sự: "Không phải lúc nào hành trình nghệ thuật cũng diễn ra thuận lợi. Tôi dám thừa nhận từng có giai đoạn cảm thấy chững lại, không còn hứng thú với việc sáng tạo âm nhạc.

Gần 10 năm tôi không ra sản phẩm mới, đồng thời hạn chế tham gia biểu diễn và các hoạt động giải trí. Khoảng 5 năm trời tôi cảm thấy không còn cảm hứng, không có gì sáng tạo, mới mẻ.

Việc tạm ngưng không phải do tôi thiếu cơ hội hoạt động, ế show mà đơn giản là lựa chọn cá nhân.

Tôi không muốn tiếp tục làm nghệ thuật một cách thiếu cảm hứng, đồng thời dành thời gian cho những mối quan tâm khác. Với tôi, đến hay đi đều là quyết định của bản thân, miễn là người nghệ sĩ đủ tự tin và bản lĩnh để chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.

Tôi không cho rằng thành công chỉ đơn thuần đến từ may mắn hay định mệnh. Tôi tin mỗi người đều có những giới hạn và cơ hội riêng, nhưng sự nỗ lực mới là yếu tố quyết định để biến khả năng thành kết quả thực tế.

Không có nghệ sĩ nào tự nhiên đứng trên đỉnh cao mà không trải qua quá trình khổ luyện, tính toán và kiên trì với con đường đã chọn. Tài năng cần được nuôi dưỡng bằng sự học hỏi, còn tên tuổi muốn duy trì sức hút phải được xây dựng bằng những bước đi nghiêm túc".

Mỹ Lệ được biết đến là ca sĩ nổi tiếng với giọng hát đỉnh cao cách đây hơn 20 năm. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng đại gia Việt kiều Đức, nữ ca sĩ rời khỏi showbiz để lo cho gia đình.

Hiện tại, cô sống cuộc sống giàu có, viên mãn và làm phó chủ tịch cho công ty gia đình mình.