Nữ diễn viên ai cũng quen mặt bị trộm đột nhập cướp sạch số vàng tích lũy cả đời

Chiều 10/4, tờ Xportsnews cho hay, “người bà quốc dân” Kim Young Ok vừa đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân. Trong video, nữ diễn viên đình đám lần đầu tiết lộ chuyện bị kẻ gian đột nhập vào nhà cướp sạch số vàng mà bà tích lũy cả đời. Đáng nói, sao nữ họ Kim đã bị kẻ trộm lẻn vào khua khoắng đồ đạc có giá trị trong nhà... tận 2 lần.

Lần đầu tiên trộm đột nhập vào nhà Kim Young Ok xảy ra vào đêm Giáng sinh cách đây vài chục năm. Khi ấy, bà vẫn cùng gia đình sống trong 1 căn hộ chung cư. Nữ diễn viên kể lại sự việc đáng tiếc: “Khoảng 7 giờ tối ngày hôm đó, gia đình tôi đi ăn đồ Tây và chơi piano vui vẻ bên nhau. Nhưng đến 11 giờ, con trai tôi bất ngờ gọi điện báo ‘Nhà bị trộm rồi mẹ ơi’. Có vẻ kẻ gian đã lẻn vào nhà qua cổng chính khu chung cư, sau đó chúng dùng kìm mở cửa”.

“Thời điểm ấy, trong nhà tôi có chiếc nhẫn kim cương 2 carat với giá trị ước tính vào khoảng 20 triệu won (355 triệu đồng). Tôi đã chắt chiu lắm mới mua được. Lúc nào tôi cũng đeo nó, nhưng đúng ngày hôm đó tôi tháo nhẫn ra để ở nhà thì lại bị trộm đột nhập vào lấy đi mất. Lúc kẻ gian rời đi đã đánh rơi 1 chiếc nhẫn khác, tôi vẫn giữ nó tới tận bây giờ. Tổng số tài sản bị mất vào thời điểm ấy tương đương với cả 1 căn nhà đấy nhé”, nữ diễn viên bức xúc lên án hành vi của kẻ gian đã lẻn vào nhà bà trộm đồ.

Kim Young Ok 2 lần bị kẻ gian đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Ảnh: Naver

Sau vụ trộm xảy ra ở chung cư, Kim Young Ok quyết định chuyển sang sống ở nhà mặt đất. Và tại nơi ở mới, bà tiếp tục bị trộm “hỏi thăm” lần 2. Nữ diễn viên bình tĩnh kể lại mọi chuyện: “Sự việc xảy ra hồi 40 năm trước khi tôi đang quay bộ phim The Sea Village. Ekip ghi hình ở bờ biển nên tôi phải ngủ lại ở gần địa điểm quay phim. Ban ngày trời mưa tầm tã, đột nhiên có mấy người lạ đến nói sửa tủ lạnh cho nhà tôi. Con gái tôi nói không có đồ gì hỏng rồi bảo những người đó rời đi. Nhưng rồi họ lại đến 1 lần nữa. Đó chính là những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp. Chúng biết rõ tôi đang đi vắng nên mới mò tới, đóng giả làm thợ sửa tủ lạnh. Chúng bắc thang leo qua cửa sổ phòng tắm tầng 2. Kẻ ở dưới cố tình kéo dài thời gian để đồng bọn có nhiều thời gian khua khoắng đồ đạc trong nhà tôi”.

“Lúc đó tôi treo dây chuyền trong phòng. Con gái tôi định lấy ra đeo thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái. Bọn trộm đã lấy sạch mọi thứ. Hồi đó tôi có rất nhiều vàng. Đó là tài sản tôi tích lũy trong thời gian dài nhưng rồi lại bị kẻ gian lấy đi hết. Số tài sản bị mất năm đó còn nhiều hơn cả tiền cát-xê tôi đi quay phim The Sea Village trong cả 1 năm trời. Nghĩ lại công sức lao động ‘đổ sông đổ biển’ khiến đầu óc tôi lúc đó trở nên trống rỗng, nhưng rồi tôi nhận ra mình vẫn phải sống tiếp thôi”, nữ diễn viên tiếc nuối nhắc lại số tài sản bị kẻ trộm ôm đi.

Kim Young Ok bức xúc lên án hành vi của những kẻ trộm cắp. Ảnh: Naver

Sau khi bị trộm đột nhập 2 lần và cướp sạch số vàng gom góp suốt nhiều năm, Kim Young Ok tới nay vẫn giữ thói quen tích trữ đồ đạc được làm bằng kim loại quý trong nhà. Trong video mới chia sẻ trên kênh YouTube, nữ diễn viên họ Kim đã mời 1 chuyên gia trong lĩnh vực vàng bạc đá quý tới thẩm định giá cũa những món đồ đáng tiền đang được lưu giữ trong gia đình bà.

Đầu tiên, bộ thìa và dao dĩa bằng bạc được định giá là 3,494 triệu won (khoảng 62 triệu đồng). Tiếp theo đó, chuyên gia cầm chiếc dây chuyền và vòng tay được mua với giá 1 triệu won (18 triệu đồng) ở thời điểm ban đầu lên đánh giá chi tiết. Cuối cùng, chuyên gia xác định giá trị hiện tại của 2 món nữ trang này là 6,91 triệu won (122 triệu đồng), tăng gấp gần 7 lần so với thời điểm mua. Ngoài ra, đôi bông tai ngọc trai được Kim Young Ok mua tại Hong Kong (Trung Quốc) cùng chiếc ghim cài áo bằng vàng lần lượt được định giá là 1,3 triệu won (23 triệu đồng) và 3,14 triệu won (56 triệu đồng).

Chuyên gia nhận xét về chiếc ghim cài áo bằng vàng của “người bà quốc dân”: “Riêng giá trị của nguyên liệu vàng đã là hơn 3 triệu won (53 triệu đồng) rồi. Món đồ này rất có giá trị”.

Đáng chú ý, chuyên gia đặc biệt quan sát rất kỹ chiếc đồng hồ bằng vàng được Kim Young Ok mua với giá 12 triệu won (213 triệu đồng). Vị chuyên gia bình luận về chiếc đồng hồ đắt tiền: “Giá trị linh kiện đồng hồ có thể giảm nhưng giá vàng thì lại tăng lên. Hiện tại, chiếc đồng hồ này được định giá khoảng 9,79 triệu won (174 triệu đồng)". Chuyên gia vừa dứt lời, nữ diễn viên liền hài hước nhận xét: “Lúc trước tôi định bán chiếc đồng hồ này đi nhưng thấy họ trả giá rẻ mạt quá - chưa đến 1 triệu won (18 triệu đồng) nên rồi mới quyết định giữ lại. Giờ thấy nó vẫn đáng giá như vậy nên sau này tôi sẽ tiếp tục đeo”.

Kim Young Ok nhờ chuyên gia thẩm định giá trị của những món đồ đáng tiền trong gia đình bà. Ảnh: Nate

Kim Young Ok sinh năm 1938, được khán giả Hàn Quốc trìu mến gọi là “người bà quốc dân”. Sau hơn 60 năm miệt mài lao động nghệ thuật, bà nổi tiếng trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc nhờ gia tài diễn xuất đồ sộ. Kim Young Ok từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Vườn Sao Băng, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Quân Vương Bất Diệt, Gia Đình Đá Quý, Hometown Cha-Cha-Cha, Squid Game,…