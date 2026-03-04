Nữ diễn viên mệnh danh 'thần tài', đóng 4 phim trăm tỷ của Trấn Thành

Nữ diễn viên Lê Giang là một trong những gương mặt gắn bó và đồng hành xuyên suốt trong nhiều tác phẩm điện ảnh của Trấn Thành. Trong 5 phim điện ảnh anh cầm trịch, nữ nghệ sĩ góp mặt ở 4 dự án gồm Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi.

Lê Giang là một trong những gương mặt quen thuộc trong phim của Trấn Thành.

“Thần tài” phòng vé với loạt phim trăm tỷ

Ở Bố Già, Lê Giang đảm nhận vai phụ quan trọng. Đến Nhà bà Nữ, cô giữ vai chính - nhân vật trung tâm của câu chuyện gia đình nhiều xung đột. Với Bộ tứ báo thủ, nữ nghệ sĩ tiếp tục đóng vai thứ chính, còn trong Thỏ ơi cô xuất hiện với một vai cameo.

Riêng dự án Mai, Lê Giang không tham gia dù từng có tên trong đội hình ban đầu. Theo chia sẻ, do phim dời lịch sản xuất trùng với kế hoạch cá nhân nên cô không thể góp mặt.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lê Giang chia sẻ cô và Trấn Thành có mối quan hệ thân thiết, không chỉ trong công việc mà còn cả ngoài đời. "Chúng tôi thường xuyên chia sẻ, góp ý và đồng hành cùng nhau trong công việc và đời thường. Vì vậy, mỗi năm tôi đều có cơ hội góp mặt trong các dự án phim của Trấn Thành", nữ diễn viên nói.

Trong "Thỏ ơi", Lê Giang đảm nhận vai khách mời trong talkshow của "Chị Bờ Vai".

Lê Giang cho biết làm việc với Trấn Thành giúp cô tiến bộ rõ rệt về diễn xuất. Cô đánh giá đàn em là người kỹ tính, biết cách khai thác tâm lý nhân vật và hỗ trợ diễn viên phát triển.

"Trấn Thành là người hiểu tôi nhiều nhất và biết tôi có khả năng diễn những kiểu nhân vật nào. Tôi rất biết ơn Trấn Thành vì thời gian qua đã làm rất nhiều phim, tạo ra những vai diễn hay để tôi thể hiện, giúp tôi để lại dấu ấn trong lòng khán giả" , Lê Giang từng chia sẻ. Nữ nghệ sĩ cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ Trấn Thành trước những tranh cãi dư luận.

Không chỉ đồng hành cùng Trấn Thành , Lê Giang còn góp mặt trong nhiều dự án đạt doanh thu ấn tượng. Có thể kể đến các bộ phim như Cua Lại Vợ Bầu (137 tỷ đồng), Bố Già (395 tỷ đồng), Nhà Bà Nữ (459 tỷ đồng), Chị Chị Em Em 2 (121 tỷ đồng), Gặp Lại Chị Bầu (100 tỷ đồng), Làm Giàu Với Ma (128 tỷ đồng) và Bộ Tứ Báo Thủ (332 tỷ đồng). Gần đây nhất, Thỏ ơi cũng vượt mốc doanh thu 300 tỷ đồng. Lê Giang được xem là một trong những gương mặt có “duyên” phòng vé nhất hiện nay.

Chính vì chuỗi thành tích này, trong giới làm phim, Lê Giang thường được gọi vui là “thần tài”. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ: "Nhiều khi tôi bất ngờ, có những bộ phim tôi nghĩ không được trăm tỷ mà rồi cũng được. Có lẽ tổ nghiệp thương hoặc trời thương tôi. Nhiều anh em đạo diễn gặp tôi cứ chọc là hên quá à, lấy vía miếng coi”.

Lê Giang thường được gọi vui là “thần tài” khi góp mặt trong loạt phim trăm tỷ.

Từ đào chính cải lương đến ngôi sao phòng vé

Diễn viên Lê Giang sinh năm 1972 tại Cần Thơ trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ năm 15 tuổi, cô đã là đào chính ở các gánh hát tỉnh và nổi tiếng khi mới 16 tuổi. Năm 1990, cô giành huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vở Dòng sông đầm lầy.

Xuất thân từ cải lương, Lê Giang sau đó chuyển sang tấu hài, kịch nói, truyền hình và điện ảnh. Cô được biết đến với lối diễn duyên dáng, khả năng ứng biến nhanh và chất giọng đặc trưng miền Tây.

Nữ diễn viên Lê Giang có khối tài sản giàu có sau nhiều năm làm nghệ thuật.

Năm 1992, Lê Giang kết hôn với nghệ sĩ hài Duy Phương, có hai con chung là Duy Phước và Lê Lộc trước khi chia tay vào năm 1999. Năm 2009, cô tái hôn và sang Australia định cư, sinh thêm con trai Luke Nguyễn. Sau khi hôn nhân thứ hai đổ vỡ, cô trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật từ cuối năm 2015.

Hiện hai con lớn của Lê Giang đều theo nghệ thuật, trong đó Lê Lộc nối nghiệp mẹ tham gia phim ảnh. Con trai út Luke đang học tập tại Australia, nữ nghệ sĩ thường xuyên sang thăm khi có thời gian.

Ở tuổi ngoài 50, Lê Giang cho biết không đặt nặng chuyện tình cảm mà tập trung cho công việc và gia đình. Cát-sê phim ảnh cùng hoạt động kinh doanh giúp cô có nhiều bất động sản, mua nhà riêng cho các con và tích lũy tài sản cho bản thân. Ngoài nhà cửa, Lê Giang còn sở hữu nhiều đồ hiệu, nhẫn kim cương trong showbiz Việt.

Nữ diễn viên sở hữu biệt thự ở ngoại ô TP.HCM.

Cuối năm 2025, Lê Giang tiết lộ gặp vấn đề sức khỏe do thoát vị đĩa đệm và phải tạm ngừng diễn một thời gian để điều trị, tập vật lý trị liệu. Hiện cô chủ yếu ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đi du lịch với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Trải qua nhiều biến cố, Lê Giang thừa nhận cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại: có cơ hội làm nghề, được khán giả yêu mến và phần nào lo chu toàn cho các con.