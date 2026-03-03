Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguy cơ của Trấn Thành

03-03-2026 - 22:31 PM | Lifestyle

Nguy cơ của Trấn Thành

Chạm mốc 400 tỷ đồng vào chiều 3/3, “Thỏ ơi” tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Trấn Thành trên đường đua phòng vé. Tuy nhiên, bộ phim đứng trước nguy cơ bị vượt mặt trong giai đoạn nước rút.

Chiều 3/3, bộ phim Thỏ ơi do Trấn Thành sản xuất chính thức chạm mốc 400 tỷ đồng doanh thu phòng vé, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ điện ảnh Việt Nam mùa Tết 2026. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, riêng trong ngày 3/3, phim bán được 64.183 vé trên tổng số 3.159 suất chiếu, thu về 4,6 tỷ đồng, giữ vững phong độ trong bối cảnh nhiều đối thủ cạnh tranh gay gắt.

Vị trí thứ hai trong ngày thuộc về Cảm ơn người đã thức cùng tôi với doanh thu 2,4 tỷ đồng.

Trong tuần trước, Thỏ ơi cũng đứng đầu doanh thu phòng vé với 60,5 tỷ đồng, bán 634.234 vé sau hơn 10.000 suất chiếu.

Mặc dù là một phim đánh dấu sự thử nghiệm với kịch bản tâm lý giật gân, Thỏ ơi vẫn thu hút lượng đông khán giả, phần lớn nhờ tên tuổi đạo diễn kiêm nhà sản xuất Trấn Thành và dàn diễn viên đa dạng đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Tuy nhiên, ê-kíp của Trấn Thành cũng không tránh khỏi những ồn ào truyền thông khi có tin đồn về mức cát-xê “khủng” của diễn viên trong phim được lan truyền trên mạng xã hội. Nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận, nhấn mạnh các thông tin hiện chưa được kiểm chứng.

Giới quan sát nhận định Thỏ ơi vẫn có cơ hội tiến đến khoảng 450 tỷ đồng doanh thu nếu giữ được phong độ hiện tại, nhưng khó vượt qua được kỷ lục của Mai với 551 tỷ đồng.

Tuy nhiên Trấn Thành vẫn được xem là “ông vua phòng vé” của điện ảnh Việt ở thời điểm hiện tại với hàng loạt dự án từng đạt doanh thu cao, cộng dồn hơn 2.000 tỷ đồng.

Có tên sản phẩm trong danh sách bị Bộ Y tế thu hồi, thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng chính thức lên tiếng

Theo Đỗ Quyên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công chúa 2002 của gia tộc Samsung gây sốt: Mang toàn lắc tay, nhẫn, dây chuyền vàng, đồng hồ vàng hồng khảm xà cừ mới là điểm nhấn

Công chúa 2002 của gia tộc Samsung gây sốt: Mang toàn lắc tay, nhẫn, dây chuyền vàng, đồng hồ vàng hồng khảm xà cừ mới là điểm nhấn Nổi bật

Ông bà dặn: Nhà có 4 dấu hiệu này đừng bao giờ bán, càng ở càng giàu, con cháu tha hồ hưởng lợi

Ông bà dặn: Nhà có 4 dấu hiệu này đừng bao giờ bán, càng ở càng giàu, con cháu tha hồ hưởng lợi Nổi bật

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"

22:29 , 03/03/2026
Khách Tây cúi gằm mặt ở sân bay khi rời khỏi Việt Nam, nghe nguyên nhân nhiều người muốn an ủi

Khách Tây cúi gằm mặt ở sân bay khi rời khỏi Việt Nam, nghe nguyên nhân nhiều người muốn an ủi

22:16 , 03/03/2026
“Qua nhà chị gái chơi, phát hiện kho báu của anh rể”: Câu chuyện bùng nổ Threads từ 1 cô gái Bắc Ninh

“Qua nhà chị gái chơi, phát hiện kho báu của anh rể”: Câu chuyện bùng nổ Threads từ 1 cô gái Bắc Ninh

21:22 , 03/03/2026
Nữ diễn viên Việt nhập viện nhưng không có nổi bảo hiểm y tế, giả bộ bận rộn để không đi đám tiệc

Nữ diễn viên Việt nhập viện nhưng không có nổi bảo hiểm y tế, giả bộ bận rộn để không đi đám tiệc

21:21 , 03/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên