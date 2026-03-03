Nữ diễn viên Việt nhập viện nhưng không có nổi bảo hiểm y tế, giả bộ bận rộn để không đi đám tiệc

Vừa qua, thông tin diễn viên Kim Đào gặp tai nạn giao thông khi trên đường đón con khiến nhiều khán giả lo lắng. Nữ diễn viên cho biết bản thân bị chấn thương nhẹ, nửa bên người vẫn còn đau nhức nhưng tình hình sức khoẻ đã ổn. Kim Đào vẫn đang theo dõi trong bệnh viện và được gia đình chăm sóc.

Dù nhập viện điều trị nhưng Kim Đào cho biết cô không có bảo hiểm y tế. Cô thừa nhận trước đây thường chủ quan, nghĩ rằng những bệnh vặt như cảm sốt chỉ cần mua thuốc uống là qua, không nghĩ có ngày mình gặp chuyện bất ngờ. Khi tai nạn xảy ra, cô mới giật mình vì câu chuyện bảo hiểm lại trở nên quan trọng đến vậy.

"Đào không có bảo hiểm y tế cả nhà ơi, đó giờ cứ ỷ y bệnh thường cảm mạo nóng sốt ra thuốc tây mua về uống chứ đâu có nghĩ là mình bị xui rủi chuyện gì đâu. Biết là số tiền mua không có bao nhiêu. Nhưng mà bỏ tiền ra để mua thì cứ tiếc tiếc! Để bây giờ có chiện thì lại 'phải chi'", Kim Đào chia sẻ.

Kim Đào nhập viện nhưng không có bảo hiểm y tế

Bên cạnh đó, Kim Đào hé lộ áp lực kinh tế hiện tại. Nữ diễn viên thừa nhận phải liên tục xoay sở số nợ của người thân trong gia đình. Cộng với việc là lao động chính trong nhà và chăm lo cho con trai đi học nên Kim Đào vừa đi diễn vừa buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Chính vì áp lực kinh tế, Kim Đào tiết lộ cô thường xuyên giả vờ bận rộn để tránh tham dự đám cưới, sinh nhật, tiệc tùng hay các buổi gặp gỡ bạn bè.

Kim Đào bộc bạch: "Ai chơi với Đào sẽ biết, Đào làm nhiều nhưng tiết kiệm, không mua sắm gì hết, cứ lo cho con thôi! Đào có nhiều khoản nợ, vừa trả xong chỗ này, thì lại bất đắc dĩ dính vào những khoản nợ khác, Đào đứng ra mượn nợ cho người thân trong gia đình, với lời hứa họ sẽ trả mỗi tháng cho người ta. Nhưng sau đó họ biến mất và Đào phải gồng mình trả số nợ đó vì trách nhiệm, uy tín của mình, phải miệt mài trả 36 tháng ko biết khi nào xong. Tiền học con trai suốt 10 mấy năm qua Đào cũng trả góp, học xong môn này, thì góp môn kia, học năng khiếu cũng trả theo đợt miễn sao là con học là được!

Đào bị hạn chế nhiều mối quan hệ vì Đào thường xuyên giả bộ bận rộn để không đi đám cưới, đám sinh nhật, tân niên, tất niên, sự kiện vì mỗi lần đi tốn rất nhiều chi phí. Bạn bè hẹn còn không dám ra, tại người ta mời mình hoài mình ngại, mà mời lại thì mình không có khả năng. 1 lần không đi là bận nhưng 3 lần không đi thì sẽ bị nghỉ chơi! Nhưng mà kệ, không sao hết. Đào thường đăng mỗi ngày làm việc thật siêng năng để mọi người thấy rằng Đào luôn cố gắng, vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền để trả lại những món nợ ân tình mọi người đã giúp. Đào chia sẻ để mọi người hiểu Đào từ chối những cuộc vui đều có lý do. Đào chia sẻ để mọi người hiểu vì sao show có vài triệu mà mỗi lần bị trả chậm Đào đều phản ứng đòi rất mạnh là vì Đào thật sự cần những số tiền nhỏ đó".

Kim Đào cho biết cô mong nhận được sự tư vấn từ những ai có hiểu biết về bảo hiểm y tế để sớm hoàn thiện thủ tục tham gia, tránh rơi vào thế bị động nếu chẳng may xảy ra sự cố lần nữa. Nữ diễn viên khẳng định mình vẫn đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc và tự lo cho cuộc sống, việc chia sẻ câu chuyện lần này không nhằm kêu gọi hỗ trợ mà chỉ để mọi người thấu hiểu hơn.

Kim Đào cho biết vì hoàn cảnh kinh tế nên liên tục từ chối đám tiệc của bạn bè

Kim Đào sinh năm 1991, quê Kiên Giang (cũ). Cô được khán giả biết đến qua nhiều tiểu phẩm hài và các dự án sitcom, từng tạo dấu ấn tại những chương trình như Cười Xuyên Việt và Làng Hài Mở Hội.

Sau chương trình, Kim Đào tham gia phim truyền hình, web drama và các chương trình giải trí. Đáng chú ý, cô còn đứng sau nhiều kịch bản tiểu phẩm và được công nhận khi đảm nhận vai trò biên kịch của web drama Gia Đình Cục Súc.

Sinh ra trong gia đình khó khăn ở Kiên Giang, Kim Đào phải đi làm từ sớm để phụ giúp mẹ, từng làm phục vụ quán cà phê, giúp việc và nhiều công việc tay chân khác. Dù vậy, cô vẫn nuôi đam mê nghệ thuật, thường tham gia văn nghệ phong trào mỗi khi có cơ hội. Có thời điểm, để nuôi con nhỏ, cô vay 400.000 đồng làm bánh đem bán.

Sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, cuộc sống của Kim Đào dần ổn định hơn. Kim Đào ngoài làm nghề còn kinh doanh để có thể lo cho mẹ và con trai đầy đủ hơn trước.

Kim Đào được nhiều khán giả yêu thích nhờ nét diễn hài hước, tự nhiên