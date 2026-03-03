Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Tây cúi gằm mặt ở sân bay khi rời khỏi Việt Nam, nghe nguyên nhân nhiều người muốn an ủi

03-03-2026 - 22:16 PM | Lifestyle

Khách Tây cúi gằm mặt ở sân bay khi rời khỏi Việt Nam, nghe nguyên nhân nhiều người muốn an ủi

Hình ảnh một vị khách Tây lặng lẽ cúi đầu tại sân bay khi rời Việt Nam khiến nhiều người tò mò, và khi biết lý do phía sau, dân mạng chỉ muốn gửi lời động viên.

Vừa mới đây, câu chuyện về một vị khách Tây đứng cúi gằm mặt giữa sân bay Việt Nam đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không phải vì sự cố hành lý hay chuyến bay bị trễ, mà bởi một khoảnh khắc rất đỗi cảm xúc: khi chuẩn bị lên máy bay rời khỏi Việt Nam, anh đứng lặng, cúi mặt bởi nỗi buồn và sự nuối tiếc.

Khách Tây cúi gằm mặt ở sân bay khi rời khỏi Việt Nam, nghe nguyên nhân nhiều người muốn an ủi- Ảnh 1.

(Nguồn: @tonyelchongcuey)

Trong đoạn video được chia sẻ, khung cảnh sân bay vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thường lệ. Người kéo vali, người tranh thủ chụp ảnh trước giờ bay, tiếng loa thông báo vang lên đều đặn. Giữa dòng người vội vã ấy, anh chàng Tony El Chong Cuey - một vị khách nước ngoài - lại đứng trầm ngâm, ánh mắt hướng xuống đất, gương mặt đầy tâm trạng.

Nhiều người ban đầu tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đọc dòng chia sẻ đi kèm, tất cả mới vỡ lẽ.

"Chuyến đi về nhà sau khi ở đất nước tuyệt vời nhất thế giới," anh viết.

Hóa ra, anh cúi mặt không phải vì buồn bực hay mệt mỏi, mà vì tiếc nuối. Sau quãng thời gian sống và du lịch tại Việt Nam, khoảnh khắc phải rời đi khiến anh không khỏi nghẹn ngào.

Theo những chia sẻ trước đó, trong thời gian ở Việt Nam, anh đã có cơ hội trải nghiệm đủ mọi điều thú vị. Từ việc ghé thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên, đến việc hòa mình vào nhịp sống đời thường như một người bản địa.

Chính những trải nghiệm ấy khiến anh gọi Việt Nam là "đất nước tuyệt vời nhất thế giới" trong cảm nhận của riêng mình.

Khách Tây cúi gằm mặt ở sân bay khi rời khỏi Việt Nam, nghe nguyên nhân nhiều người muốn an ủi- Ảnh 2.

(Nguồn: @tonyelchongcuey)

Khoảnh khắc cúi đầu ở sân bay vì thế không còn đơn thuần là một biểu cảm thoáng qua. Đó là sự luyến tiếc khi phải rời xa những điều thân thuộc vừa mới tìm thấy. Là cảm giác chưa muốn kết thúc một hành trình quá đẹp.

Cộng đồng mạng Việt Nam sau khi xem đoạn video đã để lại rất nhiều bình luận vừa an ủi, vừa ấm áp:

- "Không sao đâu. Hãy làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền. Bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Việt Nam luôn chào đón bạn."

- "Nhớ quay trở lại nhé bạn yêu."

- "Hãy quay lại bất cứ lúc nào nhé!"

- "Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."

Những lời nhắn giản dị nhưng đầy tình cảm ấy phần nào cho thấy sự hiếu khách và cởi mở của người Việt. Không chỉ vui vì được khen, nhiều người còn thực sự mong anh có dịp quay trở lại, tiếp tục hành trình còn dang dở.

Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam ngày càng ghi điểm mạnh mẽ trong mắt du khách quốc tế. Không chỉ bởi cảnh đẹp đa dạng từ biển, núi đến đô thị, mà còn bởi ẩm thực phong phú và con người thân thiện. Nhiều du khách sau khi rời đi vẫn giữ liên lạc, chia sẻ hình ảnh và bày tỏ mong muốn quay lại.

Có lẽ điều níu chân họ không chỉ là danh lam thắng cảnh, mà là cảm giác được chào đón, được hòa mình vào đời sống thường nhật và tìm thấy những khoảnh khắc giản dị nhưng đáng nhớ.

(Nguồn: @tonyelchongcuey)

Theo Châu Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công chúa 2002 của gia tộc Samsung gây sốt: Mang toàn lắc tay, nhẫn, dây chuyền vàng, đồng hồ vàng hồng khảm xà cừ mới là điểm nhấn

Công chúa 2002 của gia tộc Samsung gây sốt: Mang toàn lắc tay, nhẫn, dây chuyền vàng, đồng hồ vàng hồng khảm xà cừ mới là điểm nhấn Nổi bật

Ông bà dặn: Nhà có 4 dấu hiệu này đừng bao giờ bán, càng ở càng giàu, con cháu tha hồ hưởng lợi

Ông bà dặn: Nhà có 4 dấu hiệu này đừng bao giờ bán, càng ở càng giàu, con cháu tha hồ hưởng lợi Nổi bật

“Qua nhà chị gái chơi, phát hiện kho báu của anh rể”: Câu chuyện bùng nổ Threads từ 1 cô gái Bắc Ninh

“Qua nhà chị gái chơi, phát hiện kho báu của anh rể”: Câu chuyện bùng nổ Threads từ 1 cô gái Bắc Ninh

21:22 , 03/03/2026
Nữ diễn viên Việt nhập viện nhưng không có nổi bảo hiểm y tế, giả bộ bận rộn để không đi đám tiệc

Nữ diễn viên Việt nhập viện nhưng không có nổi bảo hiểm y tế, giả bộ bận rộn để không đi đám tiệc

21:21 , 03/03/2026
Một con phố Hà Nội phủ đầy ghế nhựa lên truyền hình Hàn Quốc, khiến sao Hàn thốt lên: "Thế này thì ai mà chẳng thích"

Một con phố Hà Nội phủ đầy ghế nhựa lên truyền hình Hàn Quốc, khiến sao Hàn thốt lên: "Thế này thì ai mà chẳng thích"

20:52 , 03/03/2026
90% người mua nhà bỏ quên chi tiết này: Hướng ban công ảnh hưởng 'tài vận' và sức khỏe cả gia đình, chọn sai hối hận không kịp

90% người mua nhà bỏ quên chi tiết này: Hướng ban công ảnh hưởng 'tài vận' và sức khỏe cả gia đình, chọn sai hối hận không kịp

20:51 , 03/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên