“Qua nhà chị gái chơi, phát hiện kho báu của anh rể”: Câu chuyện bùng nổ Threads từ 1 cô gái Bắc Ninh

Mới đây một bài đăng trên Threads bất ngờ thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, kéo theo vô số bình luận khen ngợi. Nội dung xoay quanh một “kho báu” đặc biệt, không phải vàng bạc hay đồ cổ, mà là những món đồ tái chế do chính tay một người anh rể tỉ mỉ sáng tạo và bày biện khắp nhà.

Tài khoản đăng tải bài viết với tiêu đề: “Qua nhà chị gái chơi, vô tình phát hiện kho báu do anh rể mình tạo ra”, kèm theo loạt hình ảnh các vật dụng độc lạ: từ giỏ trồng hoa, lồng hoa cho đến những mô hình trang trí “có một không hai”. Tất cả đều được làm từ những vật liệu quen thuộc, tưởng chừng bỏ đi.

Bài đăng viral trên Threads, thu hút lượng tương tác cao. Ảnh chụp màn hình.

Chủ nhân bài đăng - bạn Vi Thị Thanh Sơn, 22 tuổi, ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) chia sẻ với chúng tôi rằng bản thân không nghĩ câu chuyện lại lan tỏa nhanh đến vậy.

“Khi thấy lượt tương tác tăng lên, rồi mọi người vào khen quá trời, mình vừa bất ngờ vừa vui.

Mình cũng khoe chuyện này ngay với anh rể và chị gái. Ai cũng bất ngờ, thấy vui vì được mọi người yêu thích. Thấy công sức và đam mê của anh được nhiều người công nhận như vậy mình cũng rất vui”, cô bạn nói.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước các sản phẩm thủ công này. Có người ví không gian trong nhà như một “ngôi làng tí hon”, nơi mỗi góc nhỏ đều có điều thú vị để khám phá. “Cứ như có một ngôi làng với những điều nhỏ bé thú vị trong nhà vậy. Anh rể bạn ‘nghệ’ và đỉnh quá nha”, một tài khoản bình luận.

Hình người được tạo từ sắt thép, đang nâng Cờ, đỡ lồng nuôi chim.

Con cá heo được ghép từ đá.

Lồng chim từ nan tre cũng được chế tác tỉ mỉ, bắt mắt cỡ này.

Vỏ hạt dẻ cười giờ thành bông hoa cỡ này.

Đây thì lại là một tác phẩm bonsai điêu khắc mặt người.

Những món đồ độc lạ được anh rể Thanh Sơn chế tạo nên.

Theo lời Thanh Sơn, anh rể cô là Nguyễn Văn Việt, 31 tuổi, ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), hiện làm việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử và điện thoại di động. Những món đồ đang gây “sốt” trên mạng xã hội hoàn toàn được anh rể thực hiện vì đam mê cá nhân.

Gia đình cũng ủng hộ sở thích này, bởi không chỉ mang tính tái chế, sáng tạo mà còn có khả năng ứng dụng, nhìn thôi cũng thấy hài hước, thú vị.

“Đây thật sự là đam mê của anh rể mình đó.

Anh là người rất thích trồng hoa, chăm cây và đặc biệt mê sáng tạo những món đồ thủ công từ những vật liệu quen thuộc trong nhà. Mình nghĩ với anh, đó không chỉ là thú vui lúc rảnh mà còn là cách để anh thư giãn và thể hiện sự sáng tạo của mình”, cô bạn chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Việt - chủ nhân của những món đồ nêu trên.

Cô bạn cho biết không có thời gian cụ thể hoàn thiện cho các sản phẩm, vì anh rể thường tranh thủ làm lúc rảnh. Có những lúc một món đồ làm trong vài buổi, có khi tập trung vài tiếng là hoàn thành. “Nhưng mỗi sản phẩm, nhìn là rõ anh rể mình đã rất đầu tư công sức, không chỉ sáng tạo mà còn rất tỉ mỉ.

Hiện tại, trong nhà thì cũng có khá nhiều đồ tự chế do anh làm, mỗi góc lại có một món nhìn rất thú vị và sáng tạo. Mình thấy cái nào cũng có nét riêng, vừa tếu tếu dễ thương mà lại rất có tâm”, Thanh Sơn nói thêm.

Hiện trong nhà có khá nhiều sản phẩm do anh Việt tự làm, mỗi góc lại mang một nét riêng: vừa sáng tạo, vừa dễ thương nhưng vẫn có tính ứng dụng. Số lượng ngày một tăng lên theo từng ý tưởng mới nảy sinh.

Với Thanh Sơn, điều khiến cô ấn tượng nhất chính là khả năng “biến hóa” của anh rể, khi những vật dụng bình thường qua bàn tay anh lại trở thành một tác phẩm mang cá tính riêng.

“Mình ấn tượng nhất với tác phẩm người cầm cờ. Nhìn thì tưởng đơn giản, chỉ là những vật liệu quen thuộc ghép lại, nhưng khi hoàn thiện lại thành hình một người đang cầm cột cờ, trông rất có hồn và sáng tạo.

Với mình, đây không chỉ là một món đồ tự chế, mà còn là một tác phẩm thể hiện cá tính và ‘chất nghệ’ riêng của anh rể mình. Nhìn vậy thôi chứ mình thấy tự hào lắm ạ”, cô gái 22 tuổi bày tỏ.

Một số sản phẩm khác của anh Văn Việt:

Trần Hà - Ảnh: NVCC.