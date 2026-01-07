Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng

07-01-2026 - 08:50 AM | Lifestyle

Đây là một trong những địa điểm gây trầm trồ nhất Bắc Ninh.

Bắc Ninh nổi tiếng với cảnh sắc yên bình và những cơ ngơi bề thế ẩn mình giữa làng quê. Trong đó, tòa lâu đài tọa lạc tại huyện Gia Bình là một ví dụ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Ban ngày đã đồ sộ, nhưng khi màn đêm buông xuống, công trình này mới thực sự gây ấn tượng mạnh. Hệ thống đèn LED được thắp sáng đồng loạt, khiến toàn bộ tòa lâu đài rực lên như một cung điện, soi sáng cả một góc vùng quê xứ Kinh Bắc.

Chỉ cần đứng từ phía xa đã có thể nhận ra tòa lâu đài nhờ được chiếu đèn nổi bật. Càng tiến lại gần, quy mô và độ bề thế của công trình càng lộ rõ. Không gian của tòa lâu đài tráng lệ đến mức ai đi ngang qua cũng muốn nán lại ngắm nghía.

Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng- Ảnh 1.
Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng- Ảnh 2.
Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng- Ảnh 3.
Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng- Ảnh 4.

Vào buổi đêm, sáng nhất Bắc Ninh chính là tòa lâu đài ở Gia Bình khi được thắp đèn LED rực rỡ

Tòa lâu đài "oách" nhất Bắc Ninh có thiết kế 12 tầng, được bao phủ bởi tông màu vàng kem sang trọng, có giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng. Biệt phủ mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển, thể hiện rõ qua hệ cột lớn, mái vòm, hành lang và các mảng phù điêu được chạm khắc cầu kỳ. Mỗi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể vừa cổ kính vừa đậm chất đẳng cấp.

Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng- Ảnh 5.
Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng- Ảnh 6.

Cơ ngơi 12 tầng gây ấn tượng với thiết kế nguy nga, đồ sộ

Bên trong tòa lâu đài, nội thất và cách tổ chức không gian tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Khu vực thông tầng được thiết kế rộng, với hành lang tròn chạy theo khung công trình, tạo cảm giác liền mạch và bề thế. Phần mái vòm được trang trí bằng tranh và các mảng phù điêu chạm khắc công phu, làm nổi bật phong cách cổ điển châu Âu.

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là bộ đèn chùm cỡ lớn, treo xuyên suốt hai tầng nhà. Toàn bộ nội thất sử dụng gỗ quý, từ bàn ghế, cầu thang cho đến phòng thờ và phòng ngủ, đều được chạm trổ tỉ mỉ. Nhờ vậy, không gian vừa toát lên sự sang trọng, đẳng cấp, vừa giữ được cảm giác ấm áp, kín đáo.

Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng- Ảnh 7.
Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng- Ảnh 8.
Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng- Ảnh 9.
Sáng nhất Bắc Ninh ngay lúc này: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng- Ảnh 10.

Tổng hợp

Nam nghệ sĩ xây biệt thự ở ẩn, U80 sống “lẻ bóng”: Không nghỉ hưu, thức đến 4h sáng làm việc vẫn hài lòng

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt làm 1 việc khi du lịch Trung Quốc khiến nhiều người phải nhận xét: "Thật bái phục!"

Khách Việt làm 1 việc khi du lịch Trung Quốc khiến nhiều người phải nhận xét: "Thật bái phục!" Nổi bật

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV Nổi bật

Nghiên cứu: Vì sao học sinh học cực giỏi ngày xưa, trưởng thành lại không giàu bằng học sinh nghịch bướng? - Nhiều người lo khi nghe đáp án!

Nghiên cứu: Vì sao học sinh học cực giỏi ngày xưa, trưởng thành lại không giàu bằng học sinh nghịch bướng? - Nhiều người lo khi nghe đáp án!

08:02 , 07/01/2026
Không có Táo Quân 2026?

Không có Táo Quân 2026?

07:34 , 07/01/2026
MT POP - Thanh Vũ: 2 người Việt mang câu chuyện riêng ra thế giới

MT POP - Thanh Vũ: 2 người Việt mang câu chuyện riêng ra thế giới

00:33 , 07/01/2026
Mỹ nhân U40 trên phim là "ác nữ" khét tiếng, ngoài đời style hiền khô, siêu nữ tính

Mỹ nhân U40 trên phim là "ác nữ" khét tiếng, ngoài đời style hiền khô, siêu nữ tính

23:26 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên