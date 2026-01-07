"Nam thần" bơi lội khoe body 8 múi cực phẩm, lúc ở cạnh Ánh Viên lại hoá em trai "tẻn tẻn" hút triệu view

Với người hâm mộ thể thao Việt Nam, Nguyễn Quang Thuấn không phải cái tên xa lạ. Kình ngư sinh năm 2006 gây sốt rần rần ở SEA Games 33 khi giành HCV 400m hỗn hợp nam, ngoại hình lại điển trai chuẩn "nam thần" bơi lội thế hệ mới. Xuất thân là em trai của "tiểu tiên cá" Ánh Viên cũng giúp Quang Thuấn nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Mới đây, hotboy bơi lội lại khiến fan nữ rần rần khi tung hình ảnh tạo dáng ở bãi biển cực ngầu. Trong ảnh, Quang Thuấn mang vibde "nam thần bơi lội" trong mơ của hội mê thể thao: body săn chắc với cơ bụng 8 múi rõ nét, bờ vai rộng, visual ưa nhìn. Những khoảnh khắc khoe vóc dáng của anh chàng khiến dân mạng phải trầm trồ, thả tim không ngớt.

Quang Thuấn khoe body cực phẩm khiến netizen rần rần (Ảnh: TTNV)

Thế nhưng, mọi hào quang "cool ngầu" ấy dường như tan biến hoàn toàn khi Quang Thuấn đứng cạnh chị gái ruột - kình ngư huyền thoại Ánh Viên. Trong video mới nhất của hai chị em cùng nhau "đu trend", thay vì hình ảnh nam thần lạnh lùng thường thấy, Quang Thuấn lại lộ rõ vẻ "tẻn tẻn", hiền khô và có phần… ngoan ngoãn khi đứng bên chị gái.

Ánh Viên thì vẫn giữ nguyên phong thái quen thuộc: để mặt mộc, mặc đồ giản dị, thoải mái, nụ cười tươi rói đầy năng lượng tích cực. Chính sự tương tác thú vị này khiến khung hình trở nên cực kỳ hài hước. Gương mặt nhiều nét giống nhau, hành động lại "tẻn tẻn" dễ thương, chị em Ánh Viên - Quang Thuấn dễ dàng hút triệu view dù chẳng cần lên đồ cầu kì hay makeup chỉn chu.

Quang Thuấn "tẻn tẻn" đu trend cùng Ánh Viên hút triệu view (Video: TTNV)

Dân mạng ngay lập tức để lại loạt bình luận rôm rả: "Đứng một mình thì nam thần, đứng cạnh chị là auto là em trai nhỏ", "Body 8 múi cũng không cứu nổi vibe em trai hiền lành khi gặp chị Ánh Viên", hay "Đúng là chị gái quốc dân, đứng cạnh ai người đó cũng phải nhường spotlight"...

Có thể nói, trong làng thể thao Việt, hiếm cặp chị em nào lại tạo ra hiệu ứng truyền thông tốt như Ánh Viên - Quang Thuấn. Một người là biểu tượng vàng của bơi lội Việt Nam, một người sở hữu ngoại hình khiến hội chị em "đổ rạp", kế thừa sự nghiệp bơi lội đỉnh cao của chị. Và khi đứng chung khung hình, cả hai mang đến cảm giác gần gũi, đời thường và cực kỳ dễ mến. Và có lẽ, chính khoảnh khắc "nam thần hóa cậu em tẻn tẻn" này mới là điều khiến cộng đồng mạng thích thú nhất.