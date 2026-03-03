Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"

03-03-2026 - 22:29 PM | Lifestyle

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"

Không chỉ đông nghịt người viếng lễ rằm tháng Giêng, khu vực quanh Chùa Bà Thiên Hậu còn khiến nhiều người bất ngờ bởi “thiên đường” quầy phát đồ miễn phí, từ nước suối, khăn lạnh đến mì xào, bánh chay và cả hoa tươi.

Clip: Di Anh

Rằm tháng Giêng hằng năm, khu vực quanh Chùa Bà Thiên Hậu lại ken đặc dòng người đổ về dâng hương, cầu bình an. Đông nhất vẫn là ngày 14 và 15 tháng Giêng âm lịch, khi lễ hội chính thức diễn ra với quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn lượt khách hành hương.

Năm nay, ngày 3/3 tức rằm tháng Giêng, không khí càng thêm nhộn nhịp khi hàng loạt quầy phát đồ miễn phí được dựng lên dọc các tuyến đường xung quanh chùa. Phần lớn đều do người dân tự nguyện đóng góp, tự túc kinh phí để phục vụ khách thập phương.

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"- Ảnh 1.

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"- Ảnh 2.

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"- Ảnh 3.

Từ sáng sớm, nhiều nhóm tình nguyện viên đã tất bật chuẩn bị hàng ngàn suất ăn miễn phí. Nào nước suối, khăn ướt, bánh mì, mì xào, đồ chay, trái cây… tất cả được bày biện gọn gàng, phát tận tay người đi lễ. Thậm chí còn có cả hoa tươi miễn phí. Đi một vòng quanh khu vực chùa, du khách có thể dễ dàng “no căng bụng” mà không tốn một đồng.

Bên cạnh các quầy ăn uống, khối đoàn thể địa phương còn tổ chức nhiều đội hình hỗ trợ như hướng dẫn, tư vấn du khách, phát nhang và cây phát tài miễn phí; vá sửa xe miễn phí; xe ôm miễn phí; cấp phát nước, khăn lạnh; đảm bảo an ninh trật tự; dọn dẹp vệ sinh; hỗ trợ lễ rước cộ…

Giữa dòng người tấp nập, gia đình ông Âu Trí Dũng vẫn đều đặn chuẩn bị từng thùng nước suối để phát miễn phí. Ông chia sẻ:

“Mọi người trong gia đình gom góp lại, người 500, 1 triệu đồng, ai có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, đi phát nước suối cho bà con hằng năm. Mình cũng sắp xếp nếu buôn bán gì thì cũng nghỉ một ngày vậy thôi. Để bà con có ngụm nước giải khát cũng vui.”

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"- Ảnh 4.

Gia đình ông Âu Trí Dũng phát nước suối miễn phí cho người dân

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"- Ảnh 5.

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"- Ảnh 6.

Năm nào cũng vậy, bốn thế hệ trong gia đình cùng nhau đứng phát nước giữa nắng, xem đó như một niềm vui đầu năm.

Anh Âu Gia Bảo tiếp lời: “Em rất mến mọi người tới đây, mọi người cứ đến là bọn em cứ phát, tấm lòng. Tết năm nào cũng cháy hàng hết trơn. Người ta đi chùa ra người ta uống là cũng hết. Nếu ế thì cũng từ từ phát vậy thôi.”

Không chỉ riêng gia đình ông Dũng, nhiều hộ dân quanh khu vực cũng sẵn sàng gác lại chuyện buôn bán trong ngày rằm.

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"- Ảnh 7.

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"- Ảnh 8.

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"- Ảnh 9.

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"- Ảnh 10.

Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"- Ảnh 11.

Chị Ngọc Võ cho biết: “Đây là một dịp rất đặc biệt nên mọi người không quan trọng việc kinh doanh, sẵn sàng tặng hết. Miễn sao giúp cho bà con, để mọi người thấy ai cũng thân thiện dễ thương, rất sẵn lòng chia sẻ.”

Một chủ quầy phát dưa hấu miễn phí chia sẻ nói “Mọi năm phát bưởi da xanh, năm nay phát dưa. Bán cái gì mình phát cái đó.”

Mỗi chai nước, mỗi phần mì, mỗi bó hoa được trao đi đều xuất phát từ tấm lòng của người dân địa phương. Và có lẽ, chính sự sẻ chia giản dị ấy mới là điều khiến nhiều người nhớ mãi sau một vòng lượn quanh Chùa Bà Thiên Hậu mùa rằm tháng Giêng.

90% gia đình Việt đang kiêng sai món này: Ăn đầu năm có thật sự “hao tài”?

Theo Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công chúa 2002 của gia tộc Samsung gây sốt: Mang toàn lắc tay, nhẫn, dây chuyền vàng, đồng hồ vàng hồng khảm xà cừ mới là điểm nhấn

Công chúa 2002 của gia tộc Samsung gây sốt: Mang toàn lắc tay, nhẫn, dây chuyền vàng, đồng hồ vàng hồng khảm xà cừ mới là điểm nhấn Nổi bật

Ông bà dặn: Nhà có 4 dấu hiệu này đừng bao giờ bán, càng ở càng giàu, con cháu tha hồ hưởng lợi

Ông bà dặn: Nhà có 4 dấu hiệu này đừng bao giờ bán, càng ở càng giàu, con cháu tha hồ hưởng lợi Nổi bật

Khách Tây cúi gằm mặt ở sân bay khi rời khỏi Việt Nam, nghe nguyên nhân nhiều người muốn an ủi

Khách Tây cúi gằm mặt ở sân bay khi rời khỏi Việt Nam, nghe nguyên nhân nhiều người muốn an ủi

22:16 , 03/03/2026
“Qua nhà chị gái chơi, phát hiện kho báu của anh rể”: Câu chuyện bùng nổ Threads từ 1 cô gái Bắc Ninh

“Qua nhà chị gái chơi, phát hiện kho báu của anh rể”: Câu chuyện bùng nổ Threads từ 1 cô gái Bắc Ninh

21:22 , 03/03/2026
Nữ diễn viên Việt nhập viện nhưng không có nổi bảo hiểm y tế, giả bộ bận rộn để không đi đám tiệc

Nữ diễn viên Việt nhập viện nhưng không có nổi bảo hiểm y tế, giả bộ bận rộn để không đi đám tiệc

21:21 , 03/03/2026
Một con phố Hà Nội phủ đầy ghế nhựa lên truyền hình Hàn Quốc, khiến sao Hàn thốt lên: "Thế này thì ai mà chẳng thích"

Một con phố Hà Nội phủ đầy ghế nhựa lên truyền hình Hàn Quốc, khiến sao Hàn thốt lên: "Thế này thì ai mà chẳng thích"

20:52 , 03/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên