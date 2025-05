Nữ diễn viên nổi tiếng nhịn ăn 7 ngày vì một câu nói

Chung Hân Đồng (còn được biết đến với tên A Kiều hay A Gill) mới đây đã tham gia một chương trình giải trí, nơi cô có những chia sẻ đầy xúc động về cuộc sống và đặc biệt là áp lực liên quan đến ngoại hình. Theo QQ , nữ nghệ sĩ thừa nhận cô rất lo lắng về vấn đề vóc dáng của mình.

"Mỗi khi nhìn thấy từ khóa A Kiều tăng cân em cảm thấy rất áp lực. Em không muốn béo", Chung Hân Đồng bày tỏ. QQ nhận định, đằng sau bốn chữ "Em không muốn béo" là gánh nặng tâm lý rất lớn mà cô phải chịu đựng.

Chung Hân Đồng từng có giai đoạn tăng cân mất kiểm soát.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, mỗi lần đọc được những bình phẩm không hay về ngoại hình, cô lại quyết định nhịn ăn 7 ngày, chỉ uống nước lọc cầm hơi. Thói quen này ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng và sức khỏe của cô. Dù vậy, Chung Hân Đồng vẫn muốn tự tin xuất hiện trước khán giả.

Một trong những nguyên nhân khiến cân nặng của Chung Hân Đồng thay đổi nhiều và rất khó kiểm soát là do cô bị mất cân bằng nội tiết tố. "Em bị rơi vào vòng lặp luẩn quẩn được khen khi gầy và bị chế giễu khi béo", cô tâm sự, cho thấy sự khó khăn mà cô phải đối mặt trong việc duy trì vóc dáng ổn định.

Chung Hân Đồng từng giảm cân thành công sau thời gian dài tăng cân vì bệnh tật và stress. (Ảnh: Sina)

Chung Hân Đồng, sinh năm 1981, là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Cô bắt đầu sự nghiệp trong vai trò thành viên nhóm nhạc Twins đình đám. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn là một diễn viên được yêu thích tại châu Á với loạt vai diễn trong các phim như: Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử, Tân tuyết sơn phi hồ, Linh Châu, Sự trả thù của nàng công chúa, Thiên cơ biến ...

Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp của Chung Hân Đồng đã trải qua nhiều sóng gió. Năm 2008, cô vướng vào scandal lộ video phòng the với Trần Quán Hy, khiến tâm lý và sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau biến cố, tháng 5/2018, cô kết hôn với bác sĩ kém 4 tuổi Lại Hoằng Quốc tại Mỹ, và sau đó tổ chức đám cưới lần hai ở Hong Kong vào tháng 12/2018. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài. Tháng 5/2022, Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc tuyên bố chia tay, gây bất ngờ cho công chúng.

Sau khi chia tay chồng, Chung Hân Đồng từng bày tỏ sự mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Những áp lực về ngoại hình và những biến cố trong đời tư đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nữ nghệ sĩ.