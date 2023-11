Nữ diễn viên Việt xinh đẹp yêu say đắm đại gia hơn 26 tuổi, 3 đời vợ

Gây chú ý với vai trò diễn viên, người mẫu

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, cô còn có chiều cao ấn tượng 1m73. Chính vì thế khi còn trẻ, Phan Như Thảo là một trong những chân dài được đặt nhiều kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong showbiz Việt.

Trong suốt thời gian hoạt động showbiz, Phan Như Thảo đạt được nhiều thành tích như: Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu 2011...

Khi tên tuổi đang được chú ý Phan Như Thảo gây bất ngờ khi quyết định sang Singapore theo học ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị Marketing quốc tế vào năm 2011. Tuy nhiên khi trở lại Việt Nam cô lại tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Ngoài sàn diễn, Phan Như Thảo còn được săn đón ở cả lĩnh vực diễn xuất. Dù là tay ngang nhưng cách diễn của cô rất chân thật. Các bộ phim mà người đẹp từng tham gia đóng gồm: Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen, Gái ế kén chồng...

Phan Như Thảo từng gây chú ý với vai trò người mẫu, diễn viên.

Yêu say đắm đại gia hơn 26 tuổi

Năm 2015, Phan Như Thảo gây bất ngờ khi tổ chức lễ đính hôn với đại gia Đức An - người từng trải qua 3 đời vợ trong đó có 1 cuộc hôn nhân ồn ào với siêu mẫu Ngọc Thúy vì tranh chấp số tài sản lên tới 288 tỷ.

Việc lấy một đại gia hơn tới 26 tuổi lại có quá khứ phức tạp khiến Phan Như Thảo trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Người đẹp phải hứng chịu nhiều lời xì xào, bình luận không hay. Tuy nhiên nữ diễn viên bỏ ngoài tai và hưởng thụ cuộc sống của riêng mình.

Trong mắt Phan Như Thảo, người chồng hơn 26 tuổi khiến cô say đắm là một người đàn ông trẻ con, ngây thơ: "Cuộc đời ảnh hạnh phúc lắm, sinh ra làm con nhà khá giả, đi du học Mỹ cũng sớm hơn người ta, 35 tuổi đã nghỉ hưu, tới giờ vẫn giàu có và hạnh phúc, thế nên ảnh thấy cuộc sống luôn tốt đẹp", Phan Như Thảo từng chia sẻ trên tờ Phụ nữ Việt Nam.

Mặc dù yêu chân thành nhưng Phan Như Thảo cho biết, thời gian đầu sống chung cả hai cũng lệch pha, thường cãi vã nhưng sau 8 năm gắn bó thì hiện tại cặp đôi hòa hợp và gắn bó với nhau hơn.

Trên Facebook, Phan Như Thảo thường khiến nhiều chị em phải ghen tỵ khi liên tục chia sẻ hình ảnh chồng đại gia vào bếp và nấu vô vàn món ăn ngon cho cô. Thậm chí việc chăm sóc cô con gái chung cũng được đại gia Đức An nhận trách nhiệm. Chính vì được chiều chuộng nên từ sau khi sinh con, Phan Như Thảo bị tăng cân mất kiểm soát. Tuy nhiên ở thời kỳ nhan sắc không còn như thời đôi mươi nữa thì cô vẫn được ông xã yêu thương hết mực.

Chuyện tình cảm của cô và đại gia Đức An luôn là đề tài gây chú ý nhiều năm qua.

Mới đây, chồng Phan Như Thảo cũng gây chú ý khi dành nhiều lời khen cho cô. Trong mắt đại gia Đức An, nữ diễn viên là người không ỷ vào tài sản của chồng, yêu thương và trân trọng chồng con. Không những thế, cô còn tự bươn chải để kiếm tiền:

"Từ khi ở bên tôi, Thảo không ỷ lại vào tài sản của chồng mà luôn tự mày mò, học hỏi, bươn chải kinh doanh, kiếm và tiêu tiền do tự mình làm ra...", đại gia Đức An chia sẻ trên Facebook cá nhân. Có lẽ sự chân thành của Phan Như Thảo khiến ông xã tin tưởng và viết di chúc để hết tài sản cho cô nếu chẳng may qua đời.

"Anh ấy đã trao hết tài sản cho tôi, tôi chỉ ký giấy với luật sư là khi chồng mất thì tất cả tài sản đều thuộc về tôi chứ không cho con gái Bồ Câu hay ai cả. Ông xã chỉ dặn phần nào là cho con trong các tài sản mà tôi được thừa kế", Phan Như Thảo từng chia sẻ trên tờ Thanh Niên.

Sau gần một thập kỷ gắn bó, hiện tại những hồ nghi về tình yêu mà Phan Như Thảo dành cho người đàn ông lớn hơn 26 tuổi đã dần ít đi thay vào đó không ít người ngưỡng mộ tình cảm chân thành mà cặp đôi dành cho nhau.